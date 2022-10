One Chip Challenge, ce défi Tiktok est dangereux pour la santé des jeunes !

L'ESSENTIEL L'ingrédient créant la "chaleur" est appelé capsaïcine. Il peut causer des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Le produit utilisé dans le défi n'est pas vendu en France mais il est possible de le trouver et de se le procurer en ligne.

Ces dernières semaines, un récent défi alimentaire popularisé sur Tiktok inquiète les parents. Il s’intitule "#OneChipChallenge". Cette tendance a été lancée en 2016 par la marque Paqui pour promouvoir son nouveau produit, appelé "Carolina Reader", une chips très pimentée, selon nos confrères de 20 Minutes. Le principe du challenge est simple. Les internautes doivent manger cet aliment et tenir le plus longtemps sans boire ou sans avaler quoi que ce soit. Le but ? Avoir la langue bleue et pouvoir dire que l’on est "invincible" si l’attente dépasse une heure.

One Chip Challenge : quelles sont les conséquences de cette tendance ?

Selon plusieurs professionnels de santé, relever ce défi n’est pas sans risques. Pour preuve : une utilisatrice, nommée "angela_b157", a signalé qu’elle avait souffert de terribles douleurs abdominales, dans une vidéo publiée sur la plateforme. Après avoir réalisé le challenge, elle a été admise et s’est fait soigner à l’hôpital. Aux États-Unis, d’autres adolescents et jeunes adultes ont été victimes de convulsions et fait un malaise après avoir ingéré cette chips pimentée.

"L'ingrédient qui rend ces piments si forts est le même que celui que l'on trouve dans les bombes au poivre. S'il entre en contact avec les yeux ou le nez, il peut provoquer une sensation de brûlure. Lorsqu'il est ingéré, il peut également le faire dans la bouche mais aussi la gorge, l'œsophage, l'estomac, le tractus gastro-intestinal inférieur. (…) Pire, s'il était inhalé accidentellement, il pourrait provoquer un bronchospasme, être un déclencheur d'asthme ou, au minimum, entraîner une toux sévère", a expliqué, au média américain Today, le pédiatre Brett Christiansen.

Un avertissement pour prévenir les incidents provoqués par le défi Tiktok

Face aux nombreux incidents, la marque ayant commercialisé la chips pimentée a averti que le produit ne devait pas être ingéré "si vous êtes sensible aux aliments épicés, si vous êtes allergique aux poivrons, aux morelles ou à la capsaïcine, si vous êtes enceinte ou si vous avez des problèmes de santé".