Appliquer le sang de ses règles sur son visage ? Une astuce Tiktok déconseillée !

L'ESSENTIEL Environ 1 % des femmes portent dans leur vagin une bactérie de la famille des staphylocoques dorés sans que cela se traduise par des symptômes.

Dans certains cas, la présence de cette bactérie peut entraîner un syndrome du choc toxique au moment des règles si les patientes portent des protections périodiques internes.

"#Periodbloodfacemask". Il s’agit du hashtag d’une récente tendance popularisée sur Tiktok. Cette dernière consiste s’appliquer un "masque menstruel" sur le visage, plus précisément d’utiliser le sang de ses règles pour en faire un soin facial. "J'ai fait un masque menstruel et ma peau n'a jamais été aussi belle", a déclaré une internaute dans une vidéo publiée sur la plateforme.

Elle n’est pas la seule à vanter les mérites de cette astuce. "C'est la première fois que j'utilise mon sang menstruel comme masque facial et ma peau est déjà super brillante !", a indiqué une autre utilisatrice. Elles affirment que le sang des menstruations contient "toutes les cellules souches et tous les nutriments dont un bébé aurait eu besoin et, bien sûr, dont votre peau et votre corps ont besoin".

Règles : les globules blancs dans le sang "peuvent provoquer des éruptions cutanées"

Pourtant, suivre cette tendance est une mauvaise idée, d’après les dermatologues. "Appliquer le sang des règles sur votre visage revient à essayer d'obtenir plus de vitamine C en frottant des citrons sur votre peau", a signalé le Dr Karan Rajan, un médecin et chirurgien britannique. Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, il a aussi rappelé que "le sang des règles ne contenait pas de cellules souches, comme on le croit généralement, seuls un œuf fécondé ou un fœtus en contiennent".

"Ensuite, bien que l'utérus soit un environnement relativement stérile, le sang des menstruations ne l’est pas. Il contient des débris cellulaires, du mucus, des cellules sanguines mortes, des bactéries et d’autres microbes ramassés lors de son passage dans les voies génitales. Le sang lui-même est un composé inflammatoire, en particulier les globules blancs qui sont irritants pour la peau et peuvent provoquer des éruptions cutanées", a poursuivi le praticien.

Transmettre les IST "à la peau de votre visage"

Tout comme le Dr Karan Rajan, d’autres dermatologues déconseillent l’utilisation de ce masque menstruel. Dans une vidéo publiée sur la plateforme, la dermatologue et fondatrice de Skin Refinery, Joyce Park, a expliqué que "si vous avez des infections sexuellement transmissibles, vous pouvez également les transmettre à la peau de votre visage en utilisant du sang de période contaminé."