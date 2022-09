Boire 4,5 litres d’eau par jour ? Un défi TikTok dangereux !

L'ESSENTIEL Le corps est composé entre 60 à 65 % d’eau en moyenne et peut en perdre plusieurs litres par jour.

La plus grande partie de l’eau dans l’organisme se trouve à l’intérieur des cellules.

"Nos besoins en liquides changent d'un jour à l'autre. Il est important de suivre les signaux de notre corps", d’après la Dr Young.

"30-Day Water Challenge" ou "Gallon challenge". C’est le nom d’un défi qui est récemment devenu populaire sur Tiktok. Le principe : boire un gallon d’eau par jour, soit 4,5 litres, pendant 30 jours. Cette astuce permettrait d’avoir une peau nette, plus d’énergie, de soulager les maux de têtes, de réduire les problèmes de digestion, tels que les ballonnements, et même de perdre du poids, ont indiqué certains internautes dans des vidéos publiés sur la plateforme. Problème : cette tendance est dangereuse.

Une hydratation excessive peut causer "un déséquilibre des sels sanguins"

Les autorités sanitaires et les médecins nous recommandent sans cesse de nous hydrater régulièrement pour assurer le bon fonctionnement de nos organes. Mais boire de l’eau en grandes quantités et en peu de temps n'est pas sans conséquence pour la santé, selon la Dr Noel Young. "L'hyperhydratation peut se manifester par des symptômes, tels que la fatigue, la léthargie (état pathologique de sommeil profond et prolongé), une confusion, des maux de tête, des nausées et des vomissements. (…) L’excès d'eau dans l'organisme peut provoquer un déséquilibre des sels sanguins", a-t-elle déclaré au magazine Stylist.

30-Day Water Challenge : "des troubles neurologiques" et "des cas de potomanie"

Interrogé par Ouest-France, le néphrologue Jean-Paul Ortiz a précisé que ce challenge représentait un véritable danger pour les patients n’ayant pas des "reins en excellent état". "Pour ces derniers, boire trop d’eau peut provoquer des troubles neurologiques dans les cas les plus graves. Le défi pourrait aussi provoquer des cas de potomanie (une pathologie qui se caractérise par un besoin irrépressible de boire de l'eau N.D.L.R.) en mettant en place des habitudes comme celles-là", a-t-il alerté. Le spécialiste a rappelé que 1,5 à 2 litres d’eau par jour suffisait à compenser les pertes d’eau et maintenir l’organisme en bonne santé.