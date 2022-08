Utiliser de la Biafine comme crème de jour ? Une tendance TikTok dangereuse !

L'ESSENTIEL La Biafine est présentée comme une émulsion protectrice et calmante.

"Ce médicament n'est pas un protecteur solaire", spécifie la marque.

Dans de récentes vidéos publiées sur TikTok, des "influenceuses beauté" américaines expliquent que, dès leur arrivée à Paris, elles se rendent dans des pharmacies pour faire le stock de Biafine. Sur le réseau social, elles font la promotion de son utilisation comme crème hydratante pour traiter la peau sèche. Les Tiktokeuses conseillent même d’en appliquer tous les jours sur le visage.

Ce produit "ne coûte que 4 euros" en France, précise Ava, plus connue sous le pseudonyme @glowwithava, suivie par 1.4 million de personnes. Aux États-Unis, la Biafine coûte environ 50 dollars (49,22 euros), indiquent les consommatrices américaines. C’est pourquoi elles achètent plusieurs tubes lorsqu’elles sont en vacances dans des villes françaises.

Une "french skincare" dangereuse pour la santé

Cette tendance, appelée "french skincare", qui fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours inquiètent les dermatologues. Ils rappellent que la Biafine est un médicament recommandé pour traiter les brûlures, les plaies superficielles non infectées et les rougeurs après une radiothérapie. Interrogée par Le Parisien, la dermatologue Audrey Drey, connue sous le nom de "Dermato Drey", a expliqué que cette crème ne devait pas être utilisée afin d’hydrater une peau sèche, mais pour soigner une peau abîmée.

Les nitrosamines, des molécules cancérigènes

"La Biafine contient un principe actif appelé trolamine. Il s’agit d’un produit tensio-actif qui crée l'émulsion. Elle fait débat, car elle peut réagir avec des molécules d'environnement que l'on appelle des nitrites, et les aminés plus des nitrites peuvent former une autre catégorie de molécules appelées les nitrosamines, qui sont cancérigènes", a-t-elle signalé. Même son de cloche du côté de la dermatologue Marie Jourdan, contacté par le média Brut. La spécialiste a ajouté que la Biafine contenait 16 ingrédients. "Ça fait beaucoup trop d'ingrédients pour n'avoir que des aspects bénéfiques", a-t-elle poursuivi.