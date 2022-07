De l'eau et du bicarbonate de soude pour maigrir ? Une tendance TikTok dangereuse

L'ESSENTIEL "Les cellules graisseuses se développent avec la prise de poids. L'espace entre les muscles et la peau s'agrandit mais les tissus qui les relient ne peuvent pas s'étirer", selon Dr Idz.

La plupart des femmes qui perdent du poids voient leur cellulite disparaître.

Comestible, économique, biodégradable… Le bicarbonate de soude a toujours été présenté comme un produit naturel miracle. Il peut être utilisé comme dentifrice, désodorisant pour le réfrigérateur, nettoyant pour les tapis ou adoucissant pour la lessive. Le bicarbonate de soude alimentaire peut aussi permettre de retrouver un équilibre digestif et de mieux digérer.

Depuis quelques semaines, certaines personnes ont recours à ce produit et l’ingèrent pour perdre du poids. Cette "astuce minceur" dévoilée sur Tiktok consiste à ajouter du sel d'Himalaya et une pincée de bicarbonate de soude dans un verre d'eau. "À chaque fois que vous la buvez, elle permet de se débarrasser de la cellulite", a indiqué un utilisateur dans une vidéo publiée sur la plateforme, en précisant que "la cellulite est un symptôme de la déshydratation".

La cellulite "n'a rien à voir avec l'hydratation"

Sur Tiktok, plusieurs médecins ont signalé que cette boisson ne faisait pas effet. C’est le cas du Dr Idz, appelé "@dr_idz". Selon lui, la cellulite, qui correspond à accumulation de graisses sous la peau, "n'a rien à voir avec l'hydratation". Ses origines sont multiples. "La graisse sous-cutanée, le relâchement cutané et l'atrophie musculaire font toutes partie de sa physiologie. La cellulite est inoffensive et il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit à ce sujet", a-t-il expliqué.

Les risques liés à la consommation de bicarbonate de soude

À long terme, boire de l’eau au bicarbonate de soude peut provoquer des gaz, une gêne abdominale, des vomissements et des diarrhées. Ce produit peut également aggraver les problèmes gastro-intestinaux. Pour rappel le bicarbonate de soude n’est pas recommandé pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 6 ans. Il est également contre-indiqué pour les patients suivant un traitement, car il est capable de diminuer la concentration de certains médicaments dans le sang.

Comment se débarrasser de sa cellulite ?

D’après le Dr Idz, "un entraînement aérobique ou ciblé augmentant le flux sanguin dans le tissu adipeux sous-cutané autour de la cellulite s'est révélé efficace" pour perdre du poids et de la cellulite. "Des études sur la pratique du vélo et les exercices pour les fessiers chez les femmes montrent des améliorations significatives de leur cellulite. Quant aux injections, au laser et aux crèmes, ils ne fonctionnent pas", a-t-il développé.