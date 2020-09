Se limer les dents à cause de TikTok: “une aberration” pour les dentistes

Comment faire parler de soi ? En faisant n'importe quoi, c'est la leçon à retenir d'une starlette américaine qui est parvenue à faire le buzz en se limant les dents avec une lime à ongles en juin dernier. Partagée sur le réseau social de vidéos courtes TikTok, la vidéo a été vue 435 000 fois et a été aimée 51 000 fois. Depuis, d'autres utilisateurs avides de lumières reproduisent cet acte “esthétique” pour avoir les dents parfaitement alignées. Un geste qui horrifie les professionnels de la santé bucco-dentaire. Le docteur Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, a accepté de répondre à nos questions.

Pourquoi est-ce à ne pas faire ?

C'est une aberration ! À partir du moment où on lime une surface dentaire, on libère une partie de l’émail qui ne repoussera jamais ! De plus, se limer les dents avec une lime à ongles peut façonner une surface rugueuse, soit une zone d’adhésion favorable pour la plaque dentaire, composée de salive et de bactéries. Ainsi les bactéries vont s’accrocher sur la partie non polie et donc favoriser la formation des caries.

Quel est rôle de l'émail dentaire ?

L'émail, c’est la couche externe de la dent qui la protège. C’est une structure importante. En l’éliminant, on met la dentine (ou l'ivoire) à nu, ce qui rend la dent plus sensible au chaud et au froid. Or l'émail ne se reforme pas, elle est à vie. De ce fait, son épaisseur se dilue au fur et à mesure du temps. La mastication, un brossage de dent top appuyé ou la consommation régulière de produits acides comme les sodas — même les light — provoque une érosion dentaire, c'est-à-dire une dissolution chimique de l'émail par l'acidité. Avoir un émail moins performant augmente le risque d'apparition de carie et peut provoquer une sensibilité dentaire.

Pourtant les dentistes liment bien les dents…

Certes, mais seulement dans des situations bien particulières. Sur un micro-éclat lié à un choc, certains dentistes peuvent envisager de réaliser un polissage de la dent à condition que cela soit infime. Il existe également la méthode du stripping, ou de remodelage dentaire : le dentiste veut supprimer des points de contact entre les dents antérieures [incisives et canines, NDLR] pour gagner de la place afin de les repositionner et pour cela il lime les dents. Cependant, il le fait parfaitement afin d'éviter l'apparition de plaques dentaires et avec du matériel propre, car rien nous dit qu'il n'y a pas des germes présents sur la lime à ongles qui peuvent ensuite infecter le tissu gingival.

Certains jeunes semblent le faire pour des raisons esthétiques

Cela ne le sera pas car une surface rugueuse retient tous les pigments colorés de notre alimentation comme le café, le thé ou le tabac. Elle va ainsi plus facilement colorer les dents. Si vous voulez améliorer votre sourire : consultez votre dentiste ! Il pourra vous faire des polissages pour l'esthétique ou vous orienter vers un orthodontiste pour modifier leur placement.

Avez-vous reçu des clients qui s'étaient limé eux-mêmes les dents ?

Non. J'ai découvert ce phénomène sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Je déconseille formellement aux gens de le faire.