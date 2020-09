Votre brosse à dents est-elle bonne pour votre santé et la planète ?

L'ESSENTIEL La brosse à dents électrique est le modèle ayant le plus gros impact sur l'environnement et l'espérance de vie en bonne santé.

Contrairement à ce que l'on pense, la brosse à dents en bambou est moins durable que celle avec une tête rechargeable.

Votre brosse à dents en plastique achetée en grande surface est-elle vraiment mauvaise pour l’environnement ? Et celle en bambou achetée en magasin bio est-elle nécessairement une alternative plus "eco-friendly" ?

Alors que ce produit de santé bucco-dentaire est l’un des plus largement utilisé dans le monde entier, aucune étude quantitative ne s’était jusqu’ici penchée sur son impact sur la planète. C’est désormais chose faite. Dans un article publié dans le British Dental Journal, des chercheurs l'Eastman Dental Institute de l'University College London (Angleterre) ont analysé le cycle de vie de différents modèles de brosses à dents pour mesurer leurs conséquences environnementales.

La brosse à dents électrique, une hérésie écologique

Quatre modèles différents ont été passés au crible pour mesurer leur impact environnemental (empreinte carbone) et leur impact sur la santé humaine (espérance de vie corrigée de l’incapacité, résumée en anglais par l’acronyme DALY, qui mesure le nombre d’année de vie en bonne santé) : la brosse à dents électrique, la brosse en plastique standard, la brosse en plastique à tête remplaçable et la brosse en bambou.

Sans surprise, la brosse à dents électrique est le modèle le plus néfaste sur la santé humaine, amputant de 10 heures l’espérance de vie en bonne santé. En cause : ses processus de fabrication et de production très lourds, jusqu’à cinq fois supérieurs à ceux d’une brosse à dents classique.

Ce qui est étonnant en revanche, c’est que la brosse à dents la plus durable du point de vue environnemental n'était pas celle en bambou, mais une brosse à dents en plastique recyclé en permanence.

"Il y a des milliards de brosses à dents utilisées et jetées chaque année. Nos recherches montrent que les brosses à dents électriques sont en fait nocives pour la planète et pour les personnes impliquées dans le processus de fabrication et de distribution, explique le Dr Brett Duane, professeur associé en santé dentaire publique au Trinity College et chercheur principal. Il n'y a pas beaucoup de preuves qu'elles sont plus efficaces, à moins que vous ne luttiez pour vous nettoyer les dents avec une brosse à dents normale. Nous avons également montré que les brosses à dents en bambou ne sont pas la solution. Leur utilisation ne fait qu'empêcher de mieux utiliser les terres, par exemple en favorisant la biodiversité ou en cultivant des forêts pour compenser les émissions de carbone."

Recycler sa brosse à dents, une nécessité pour l’environnement

Toutefois, pour que les brosses à dents à tête interchangeable soient vraiment durables, cela nécessite que le plastique soit recyclé dans un processus continu. "Les brosses en plastique qui peuvent être recyclées n'occupent pas beaucoup de terrain et n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour pousser. L'important est de maintenir le plastique dans la chaîne de recyclage", estime le chercheur.

D’où la nécessité de mettre en place des systèmes de récolte de brosses à dents comme ceux des piles pour permettre au plastique utilisé d’être recyclé en de nouveaux produits. Et "le plastique s'échappe de la chaîne de recyclage, il doit pouvoir être facilement et naturellement décomposé en produits inoffensifs", ajoute le Dr Duane.

"Les fabricants, les consommateurs, les professionnels de la santé et les responsables de la politique de santé doivent tenir compte de la durabilité environnementale, de l'argent et de la santé des gens lorsqu'ils recommandent des produits. Les gouvernements et l'industrie devraient examiner comment ils pourraient soutenir les programmes de recyclage. Il faut également augmenter les fonds pour soutenir la recherche sur la durabilité dans ce domaine", conclut-il.