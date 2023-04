Sommeil : faut-il dormir sur le dos, le ventre ou le côté ?

L'ESSENTIEL La meilleure position pour dormir est celle qui vous convient le mieux mais certaines postures offrent plus d’avantages que d’autres.

Dormir sur le côté est particulièrement conseillé aux femmes enceintes et aux personnes âgées.

La position sur le ventre est quant à elle celle qui possède le plus d'inconvénients, notamment parce qu’elle augmente la pression sur la colonne vertébrale, pouvant provoquer des douleurs au réveil.

Le sommeil est la forme la plus aboutie du repos. Il permet à l’organisme de récupérer, autant sur le plan mental que physique, et de préserver l’énergie. Il joue un rôle dans “les phénomènes de concentration, d’apprentissage, de mémorisation ou d’orientation”, précise l’Inserm ; mais pas uniquement ! De nombreux travaux ont montré qu’un mauvais sommeil pouvait entraîner différents troubles de la santé, allant de l’hypertension à la prise de poids, en passant par un risque accru de tomber malade ou encore de souffrir de troubles dépressifs.

Alors, comment bien dormir ? Existe-t-il une position idéale ?

Position pour dormir : trouver celle qui vous correspond le mieux

“La meilleure position de sommeil est celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise”, a déclaré le Dr Harly Greenberg, directeur médical du Northwell Sleep Disorders Center à New York. “Cependant, il peut y avoir de meilleures positions de sommeil pour les personnes ayant des problèmes de santé ou orthopédiques spécifiques”, a-t-il ajouté. Grossesse, maux de dos, douleurs au cou… certaines positions peuvent plus ou moins vous convenir. Cela dit, les médecins de la Sleep Foundation précisent que la “meilleure position de sommeil est celle qui favorise un alignement sain de la colonne vertébrale de vos hanches jusqu'à votre tête”.

Les avantages de l’endormissement sur le côté

Plus d’une personne sur deux choisit de dormir sur le côté, et notamment les hommes qui sont près de 60 % à privilégier cette position. Elle offre plusieurs avantages, en particulier car elle favorise la position naturelle de la colonne vertébrale. Elle est particulièrement bénéfique aux personnes souffrant de brûlures d’estomac, de reflux gastrique, d’apnée du sommeil, de maux de dos, ou encore à celles qui ont tendance à ronfler. C’est également la position la plus conseillée aux femmes enceintes et aux personnes âgées qui voient une baisse de la flexibilité de leur colonne vertébrale.

En cas de maux de dos, vous pouvez également ajouter un oreiller ou une couverture entre les genoux et adapter l’épaisseur de l’oreiller sous la tête afin qu’il convienne avec l’alignement du cou et de la colonne vertébrale. Pendant la grossesse, il est également conseillé de choisir le côté gauche en pliant les jambes. Cela permet de soulager la pression du ventre et de faciliter une circulation sanguine saine vers le fœtus, l'utérus, les reins et le cœur.

Finalement, la position sur le côté peut convenir à tous, sauf à ceux ayant des douleurs au niveau de l’épaule.

Dormir sur le dos est la meilleure position en cas de douleurs au cou

S’allonger sur le dos est la deuxième position la plus populaire. Elle offre aussi plusieurs avantages car elle permet un alignement correct de la colonne vertébrale, évitant ainsi les douleurs au cou et au dos. Cette position peut également soulager les personnes souffrant de congestion nasale et d’allergies, à condition de surélever le haut du corps. “La position allongée sur le dos est la meilleure position de sommeil pour les douleurs au cou, car elle empêche le désalignement qui peut se produire dans les positions latérales ou abdominales”, avance la Sleep Foundation. Pour prévenir les douleurs au cou, utilisez un oreiller qui soutient le cou tout en laissant votre tête s'enfoncer plus profondément.” Il est également préconisé de garder les bras le long du corps afin d’éviter les déséquilibres dans la colonne vertébrale.

Plus de personnes risquent cependant de moins apprécier cette position, comme : les femmes enceintes, les personnes âgées, celles souffrant de maux de dos, d’apnée du sommeil, de RGO ou de reflux acide, ou encore les adultes obèses.

S’affaler sur le ventre, bonne ou mauvaise idée ?

Nous passerions peu de temps à dormir sur le ventre d’après plusieurs études, et pour cause, cette position a plusieurs inconvénients et n’est pas recommandée pour un grand nombre de personnes. Un avantage est toutefois à noter, car elle peut aider les personnes qui ronflent en ouvrant les voies respiratoires. A contrario, celles qui doivent vraiment l’éviter sont les femmes enceintes et les personnes âgées. “La position sur le ventre offre le moins de soutien dorsal de toutes les positions de sommeil et augmente la pression sur la colonne vertébrale, provoquant parfois des douleurs au réveil”, indique la Sleep Foundation. “Pour dormir sur le ventre, vous devez dormir la tête tournée vers un côté, en tordant invariablement votre cou et votre tête hors de l'alignement avec le reste de votre colonne vertébrale. Si votre matelas n'est pas assez ferme, votre ventre et vos hanches s'enfonceront dans le matelas, étirant inconfortablement votre colonne vertébrale hors de l'alignement. Ce type de posture de sommeil asymétrique peut avoir un impact négatif sur votre colonne vertébrale au fil du temps.”

Si malgré tout, c’est cette position qui vous convient, il est possible de l’optimiser en choisissant un matelas ferme, un oreiller très fin voire pas d’oreiller du tout, et en ajoutant un coussin sous les hanches pour harmoniser l’alignement de la colonne vertébrale et soulager la pression.