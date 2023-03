Régime, sport : pour tenir vos objectifs, il faut bien dormir

L'ESSENTIEL Passer une bonne nuit de sommeil aide à suivre sans écart son programme d'activité physique ou son régime.

On parle de bon sommeil quand on dort entre 7 à 9 heures la nuit avec une heure de réveil régulière. Il faut aussi se lever reposé et être alerte tout au long de la journée.

Cela pourrait être dû au fait que le sommeil a un impact sur les éléments qui provoquent la faim et les fringales ou encore le métabolisme.

Vous voulez faire plus de sport ou perdre quelques kilos en trop ? Pour respecter sans trop de difficultés votre programme d’exercice ou votre régime, il faut tout simplement… bien dormir. C'est ce qu’assure une nouvelle étude présentée à la conférence American Heart Association's Epidemiology, Prevention, Lifestyle and Cardiometabolic Health organisée à Boston le 3 mars 2023.

Perte de poids, sport : un sommeil de qualité aide à suivre le programme

Le Pr Christopher E. Kline de l'université de Pittsburgh et son équipe ont voulu déterminer si le sommeil était lié à la modification des habitudes de vie lors d’un programme de perte de poids de 12 mois. Ils ont pour cela suivi 125 adultes en surpoids ou obèses cherchant à perdre leurs kilos en trop.

Les volontaires devaient répondre à des questionnaires sur leur sommeil et porter un appareil surveillant leurs nuits. Il enregistrait les phases d’éveil et de repos sur une période de sept jours. Ces mesures ont été effectuées au début de l'expérience puis de nouveau à six et douze mois. L'adhésion au programme de perte de poids a également été surveillée. Les scientifiques notaient la participation aux séances de groupe, le pourcentage de jours où les participants ont consommé 85 % à 115 % des calories quotidiennes recommandées ou encore la durée quotidienne d'activité physique modérée ou vigoureuse.

L'analyse a montré qu'un bon sommeil était lié à des taux plus élevés de participation aux séances de groupe, à un meilleur respect des objectifs d'apport calorique et à une plus grande amélioration du temps consacré à une activité physique modérée à vigoureuse.

Le sommeil impacte la faim, mais aussi le métabolisme

"Se concentrer sur l'obtention d'un bon sommeil - sept à neuf heures la nuit avec une heure de réveil régulière ainsi qu'un réveil reposé et être alerte tout au long de la journée - peut être un comportement important qui aide les gens à s'en tenir à leurs objectifs d'activité physique et de modification de l'alimentation", a conclu l’auteur principal Christopher E. Kline dans un communiqué de l'association American Heart Association qui tenait la conférence du 3 mars 2023.

Après la présentation de cette étude, Michael Grandner, directeur du programme de recherche sur le sommeil et la santé à l'université de l'Arizona à Tucson, a commenté que ces travaux montraient que le sommeil n'était pas lié uniquement au poids. "C'est lié aux choses que nous faisons pour aider à gérer notre propre poids", a-t-il indiqué.

"Cela pourrait être dû au fait que le sommeil a un impact sur les éléments qui provoquent la faim et les fringales, votre métabolisme et votre capacité à réguler le métabolisme et la capacité à faire des choix sains en général", a conclu l’expert.