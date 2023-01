Sommeil : peut-on récupérer les heures perdues en dormant plus le week-end ?

L'ESSENTIEL Le sommeil représente plus d’un tiers de notre vie.

Il est essentiel pour la croissance, la maturation cérébrale, le développement et la préservation de nos capacités cognitives.

"Le sommeil doit être considéré comme une priorité et l'un des piliers d'une bonne santé générale, au même titre que l'alimentation et l'exercice physique", selon James A. Rowley.

Mauvaise humeur, troubles de la mémoire, risque élevé de maladies cardiaques, prise de poids… Le manque de sommeil a des conséquences sur notre santé physique et mentale. Pour récupérer les heures de sommeil perdues et pallier les effets néfastes de cette carence nocturne, certaines personnes font une grasse matinée ou une sieste le week-end. Selon de précédentes recherches, il semble possible de rattraper son sommeil en retard, mais cela est plus difficile que l’on ne le pense.

"Si la dette de sommeil est plus importante, le temps de récupération devient nettement plus long, et une récupération complète peut ne pas être possible, il est donc important de ne pas laisser la dette de sommeil aller trop loin", a déclaré, à Business Insider, Alex Dimitriu, fondateur du Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine.

Environ 20 jours de sommeil de bonne qualité

Selon une étude japonaise, publiée dans la revue Scientific Reports, pour chaque heure de sommeil perdue, une personne aurait besoin de quatre nuits de sept à neuf heures de sommeil pour récupérer complètement. D'après les résultats, cela signifie qu'il faudrait environ 20 jours de sommeil de bonne qualité constante pour récupérer entièrement les heures perdues.

Ainsi, faire la grasse matinée ou la sieste pendant quelques heures le week-end ne suffit pas. "Si l'on peut rattraper une heure ou deux le week-end, on ne peut pas compenser un manque de sommeil accumulé toute la semaine en dormant quelques heures supplémentaires", a ajouté James A. Rowley, ancien président de l'American Academy of Sleep Medicine Foundation.

Comment effacer sa "dette de sommeil" ?

Il est conseillé de ne pas attendre le week-end pour essayer de rattraper une semaine entière de sommeil perdu. S’il vous manque une ou deux heures de sommeil, il est préférable de les récupérer dès le lendemain, soit en faisant une sieste de 20 à 30 minutes, soit grâce à une bonne nuit de sommeil le soir suivant. Pour cela, il faut se fixer un horaire et s’y tenir, c’est-à-dire se lever et se coucher à la même heure chaque jour. "Le sommeil aime la régularité et le rythme", a précisé Alex Dimitriu.