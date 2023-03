Sommeil : trop dormir peut augmenter nos risques de tomber malade

L'ESSENTIEL Dans le cadre de cette étude, 1.848 questionnaires portant sur la qualité, la durée de sommeil et les infections ont été recueillis dans toute la Norvège.

Les personnes ayant déclaré dormir moins de six heures par nuit étaient 27 % plus susceptibles de souffrir d’une infection.

Le fait de dormir plus de neuf heures augmente de 44 % les risques de tomber malade.

On le sait : une bonne nuit de sommeil peut nous aider à résoudre plusieurs problèmes. Cependant, plus on dort longtemps, plus on serait vulnérable aux infections. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université de Bergen (Norvège) dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychiatry. "Nous avons cherché à évaluer si les insomnies, les problèmes de sommeil chronique et la durée du sommeil étaient associés au risque d'infections et à l'utilisation d'antibiotiques chez les patients qui consultent leur médecin généraliste", ont-ils indiqué.

1.848 questionnaires sur le sommeil ont été recueillis

Pour les besoins des recherches, les scientifiques ont remis un questionnaire à des étudiants en médecine et leur ont demandé de le distribuer aux patients dans les salles d'attente des cabinets où ils travaillaient. Au total, 1.848 questionnaires ont été recueillis dans toute la Norvège. Ces derniers demandaient aux adultes de décrire la qualité de leur sommeil, plus précisément combien de temps ils dorment habituellement, comment ils ont l'impression de dormir et à quel moment ils préfèrent dormir. Les participants ont dû également indiquer s’ils avaient eu des infections ou pris des antibiotiques au cours des trois derniers mois.

Plus de risque d’infection si l’on dort moins de 6 heures ou plus de 9 heures

Selon les résultats, les volontaires qui ont déclaré dormir moins de six heures par nuit étaient 27 % plus susceptibles de souffrir d’une infection, tandis que les patients dormant plus de neuf heures étaient 44 % plus susceptibles d'en déclarer une. Une courte nuit de sommeil ou une insomnie chronique augmentaient aussi le risque de devoir prendre un antibiotique pour lutter contre une infection.

"Nous ne savons pas pourquoi les patients ont consulté leur médecin généraliste, et il se pourrait qu'un problème de santé sous-jacent affecte à la fois le risque de mauvais sommeil et le risque d'infection, mais nous ne pensons pas que cela puisse expliquer entièrement nos résultats. (…) L'insomnie est très courante chez les patients en soins primaires, mais il s'avère qu'elle n'est pas suffisamment reconnue par les médecins généralistes. Il est nécessaire de sensibiliser davantage les patients et les généralistes à l'importance du sommeil, non seulement pour le bien-être général, mais aussi pour la santé des patients", a déclaré Ingeborg Forthun, auteure des recherches, dans un communiqué.