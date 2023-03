Sommeil : dormir avec un masque de nuit peut améliorer nos capacités cognitives

L'ESSENTIEL Près de 130 personnes, âgées de 18 à 35 ans, ont participé à l’étude.

Après avoir dormi avec un masque de nuit pendant une semaine, leur mémoire, leur vigilance et leur temps de réaction étaient meilleurs dès le lendemain.

Le masque de nuit a permis d’augmenter la durée d’ondes lentes dans leur cerveau.

Lorsque l’on est assoupi, le fait d’être exposé à la lumière peut perturber notre sommeil. Ainsi, il faudrait dormir dans le noir complet. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Cardiff (Pays de Galles) ont tenté de savoir si le fait de tomber dans les bras de Morphée avec un masque de nuit sur les yeux avait un impact sur nos capacités cognitives. Pour cela, ils ont recruté près de 130 adultes âgés de 18 à 35 ans.

Meilleures mémoire et vigilance après avoir porté un masque de nuit

Lors d’une première expérience, 94 participants ont été invités à porter un masque de nuit durant leur sommeil pendant une semaine, avant de s'en passer, ou de porter un masque avec des trous la semaine suivante. Ensuite, ils ont dû faire des tests cognitifs. Ces derniers ont révélé que les volontaires avaient obtenu de meilleurs résultats lorsqu’ils ont dû associer des mots ensemble, un exercice qui mesure la capacité à se souvenir d'événements et d'expériences, après avoir porté un masque de nuit. En clair, leur mémoire, leur vigilance et leur temps de réaction étaient meilleurs dès le lendemain. "Des changements qui pourraient être bénéfiques pour les tâches quotidiennes comme les études ou la conduite", peut-on lire dans les recherches publiées dans la revue Sleep.

Sommeil : la durée d'ondes lentes dans le cerveau est plus longue

Au cours de leur deuxième expérience, 35 personnes ont utilisé un dispositif portable pour surveiller l'intensité lumineuse au réveil, leur activité cérébrale et leur sommeil avec et sans le masque. "Cette expérience a permis de montrer qu'il existe un lien entre le port du masque et l'augmentation de la durée d’ondes lentes, connu pour être important lorsqu'il s'agit de stimuler la mémoire, dans le cerveau. (…) Porter un masque de nuit pendant le sommeil est une astuce efficace, économique et non-invasive qui pourrait bénéficier à la fonction cognitive et conduire à des impacts mesurables sur la vie quotidienne", ont conclu les auteurs.