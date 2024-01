Santé mentale : les activités artistiques sont bénéfiques pour les personnes âgées

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au jour une association positive entre l'engagement dans les arts récréatifs et le bien-être mental chez les personnes âgées.

"Il n'est pas nécessaire d'être doué pour l'art que l’on pratique pour qu’il soit bénéfique", précisent les scientifiques.

18,1 millions de personnes ont 60 ans ou plus en France, soit plus d'un quart de la population.

Une nouvelle étude révèle que les activités artistiques sont liées à un plus grand bien-être chez les personnes âgées.

Avec un nombre croissant de personnes vivant au-delà de 60 ans, il est plus important que jamais de comprendre comment leurs modes de vie affectent leur santé et leur bien-être.

Des recherches antérieures ont déjà montré que des événements tels que le deuil, l'isolement et les difficultés financières peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique des personnes âgées. D’autres études ont également déjà prouvé que la pratique d'activités telles que le sport avait une influence positive sur leur santé globale.

La nouvelle recherche a été menée dans le cadre de la Busselton Healthy Ageing Study et ciblait les adultes nés entre 1946 et 1964. 2.843 personnes résidant dans la ville de Busselton ont été incluses dans l’étude.

Santé mentale des personnes âgées et activités artistiques : une association solide

Les participants ont été interrogés sur leur implication dans divers processus artistiques (événements culturels, ateliers de création et bénévolat) au cours de l'année précédente.

Résultat : environ 85 % des participants avaient pratiqué une activité liée à l’art récréatif au cours de l'année précédente. Les femmes et les personnes ayant un revenu élevé étaient plus susceptibles de participer à ce type d’activités.

L'une des conclusions les plus significatives des analyses est la corrélation positive entre l'engagement dans les arts récréatifs et le bien-être mental. Ce dernier a été mesuré à l'aide de l'échelle mental Warwick-Edinburgh (WEMWBS).

Les chercheurs ont montré que les personnes qui s'adonnaient à des activités artistiques obtenaient des scores de bien-être plus élevés que celles qui ne le faisaient pas. Cette tendance s'est maintenue même après la prise en compte de variables telles que le revenu ou l'éducation, ce qui indique une association solide.

Santé mentale des personnes âgées : quelles activités artistiques pratiquer ?

"Il n'est pas nécessaire d'être doué pour l'art que l’on pratique pour qu’il soit bénéfique", précisent les chercheurs en conclusion. "Il s'agit d'essayer et de participer à des activités qui vous font du bien. Pour une personne, il peut s'agir d'écouter de la musique, pour une autre, de chanter ou de danser", écrivent-ils dans leur rapport.

18,1 millions de personnes ont 60 ans ou plus en France, soit plus d'un quart de la population. Parmi elles, 35 % ont 75 ans ou plus (6,4 millions) et 13 % ont 85 ans ou plus (2,3 millions).