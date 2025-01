Somatothérapie ou l'art de soulager le stress et retrouver l'équilibre

D’après une étude Ipsos, 36 % des Français déclarent que le stress a perturbé leur quotidien à plusieurs reprises durant l’année écoulée. Un chiffre inquiétant qui démontre bien l’impact du stress sur la vie de nombreux individus, au point d’entraîner des troubles allant du burn-out aux addictions. Le stress, lorsqu’il est chronique, peut se traduire par une série de symptômes physiques (maux de tête, douleurs musculaires, troubles digestifs) et émotionnels (irritabilité, anxiété, fatigue mentale), créant ainsi un cercle vicieux difficile à stopper.

C’est dans ce contexte que la somatothérapie, une approche thérapeutique globale et personnalisée, se présente comme une solution particulièrement efficace pour restaurer l’équilibre corps-esprit et soulager le stress.

La somatothérapie : réconcilier le corps et l'esprit

La somatothérapie est une méthode qui va au-delà des traitements classiques en prenant en compte l’individu dans sa globalité : son corps, ses émotions et ses pensées. Elle repose sur un travail approfondi et propre à chacun qui aide chaque patient à mieux comprendre ses schémas de pensée, ses émotions et à adapter ses comportements.

Patrizia Minchella, somatothérapeute et psychothérapeute, explique que l’objectif de cette approche est d’offrir une réponse holistique au stress et à ses effets sur la santé. "Je vous accompagne à refaire le voyage vers vous-même, au cœur de la belle personne que vous êtes", dit-elle. Une citation qui résume parfaitement l’approche de la somatothérapie : une démarche de guérison qui passe par une compréhension profonde de soi et de ses blocages.

Cette approche s’appuie sur plusieurs pratiques comme "la médecine quantique, la numérologie karmique et l’accompagnement transgénérationnel", qui permettent de comprendre les émotions cachées et les schémas répétitifs transmis de génération en génération.

Une méthode pour gérer le stress et prévenir le burn-out

La somatothérapie ne se limite pas à un simple accompagnement. Elle prend en charge les causes profondes du stress et de ses effets. Par exemple, elle utilise l’hypnose pour aider les patients à retrouver un état de calme intérieur, ou encore des interventions transgénérationnelles pour libérer des émotions héritées...

L’un des grands atouts de la somatothérapie est sa capacité à s’adapter à chaque individu et à chaque situation. Que ce soit en cabinet, à distance ou dans des institutions comme les écoles, les maisons de retraite ou les cliniques, l’accompagnement est flexible et orienté vers un mieux-être durable.

"Je travaille avec des adultes, des adolescents, des enfants et des personnes âgées, chacun ayant des besoins et des réalités différentes", ajoute Patrizia Minchella.