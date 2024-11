Anxiété, dépression : les aînés et les enfants uniques sont plus à risque

L'ESSENTIEL Les aînés sont 48 % plus susceptibles de souffrir d'anxiété et 35 % plus susceptibles de souffrir de dépression que les enfants nés en second ou plus tard.

Les enfants uniques ont 42 % de risque en plus de présenter de l’anxiété et 38 % de dépression que les enfants nés plus tard.

"Il est important que les parents s'assurent que leurs enfants reçoivent l'aide dont ils ont besoin, quel que soit l'ordre de naissance de l'enfant."

IMC, prématurité, antécédents psychologiques maternels… Plusieurs facteurs peuvent influencer la probabilité de problèmes mentaux chez l'enfant. Néanmoins, peu de recherches se sont concentrées sur l’effet de l’ordre de naissance sur les risques de souffrir d’anxiété et de dépression chez les jeunes. C’est pourquoi, dans une récente étude, des chercheurs se sont penchés sur la question.

Les enfants uniques et ceux nés en premier sont plus enclins à être anxieux et dépressifs

Pour les besoins des travaux, publiés dans Epic Research, ils ont recruté 182.477 enfants nés entre 2009 et 2016. Les patients ont eu un rendez-vous chez le médecin au cours de leur huitième année de vie, car selon les recommandations, cet âge est celui auquel il convient le mieux de commencer le dépistage de l'anxiété. Ensuite, l’équipe a pris en compte leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, les antécédents d'autres troubles mentaux, les antécédents d'anxiété ou de dépression de la mère, le type de couverture d'assurance, la naissance prématurée, l'indice de vulnérabilité sociale, la classification de la zone de déplacement urbain rural et l'IMC.

Les résultats ont montré que les enfants nés en premier dans une fratrie ont 48 % plus de risques d'être diagnostiqués comme anxieux lors de cette consultation, par rapport à ceux nés en second ou plus tard. De même, les enfants uniques avaient une probabilité d'anxiété supérieure de 42 % à celle des jeunes nés plus tard. Quant à la dépression, les aînés étaient aussi plus susceptibles (35 %) d’en présenter que leurs petits frères et sœurs. Pour les enfants uniques, le risque de recevoir un diagnostic de trouble dépressif était de 38 %.

Les enfants doivent recevoir "l'aide dont ils ont besoin, quel que soit l'ordre de naissance"

Bien que les auteurs aient identifié l'ordre de naissance et le fait de ne pas avoir de frères et sœurs comme des marqueurs potentiels de risque d’anxiété et de dépression chez les enfants, ils ne savent pas pourquoi les aînés et les enfants uniques sont plus touchés par les troubles mentaux. "L'anxiété et la dépression n'ont pas une cause unique, donc comprendre quels facteurs sont susceptibles d'avoir un impact sur un enfant peut aider les parents et les cliniciens à s'assurer qu'ils aident l'enfant à répondre à ses besoins spécifiques. Cependant, il est important que les parents s'assurent que leurs enfants reçoivent l'aide dont ils ont besoin, quel que soit l'ordre de naissance de l'enfant", a déclaré Caleb Cox, qui a dirigé les travaux, dans un entretien accordé au HuffPost.