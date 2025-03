Comment rester amoureux après l’arrivée de bébé ?

L’arrivée d’un enfant est une étape bouleversante dans la vie d’un couple. Entre nuits hachées, nouvelles responsabilités et réorganisation du quotidien, il est facile de laisser son couple de côté. Pourtant, il est possible de continuer à nourrir l'amour et la complicité, même avec un bébé à la maison.

Les changements dans la vie de couple

L’arrivée d’un enfant bouleverse l’organisation du quotidien. La fatigue s’accumule, les moments de loisirs à deux disparaissent et l'intimité peut en pâtir. Il est fréquent que les jeunes parents ressentent des tensions liées à la gestion des nouvelles responsabilités ou à des désaccords sur l’éducation.

La perception du partenaire peut aussi évoluer : on découvre l'autre dans son rôle de parent, avec ses forces et ses faiblesses. Ces changements sont naturels et peuvent renforcer le couple si la communication reste ouverte et bienveillante.

L'importance d'accorder du temps à son couple

Dans le tourbillon du quotidien, il est essentiel de s'octroyer des moments à deux. Il ne s’agit pas forcément de grands gestes romantiques, mais de petites attentions régulières qui rappellent que le couple existe au-delà de la parentalité.

Un regard complice, un message tendre, une discussion avant de dormir ou un repas en tête-à-tête peuvent suffire à entretenir la connexion. Lorsque c’est possible, organiser une sortie, même courte, permet de se retrouver en dehors du cadre parental. L'important est de maintenir un équilibre entre la vie de parents et celle d'amoureux.

Un amour bénéfique pour l'enfant

Un enfant a besoin de voir ses parents s'aimer pour lui donner un sentiment de sécurité et lui montrer un modèle relationnel sain. Il est donc important que le couple continue à manifester de l'affection, que ce soit par des gestes tendres ou des paroles bienveillantes.

Si l'enfant exprime des réticences à voir ses parents passer du temps en amoureux, il est utile de le rassurer sur sa place unique dans la famille. Lui expliquer que l'amour parental et l'amour conjugal sont différents mais complémentaires l’aidera à mieux comprendre cette dynamique familiale.

En savoir plus : "Baby Clash : Comment protéger son couple après bébé" par Mélina Lecluze-Amorotti.