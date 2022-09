Le stress quotidien peut saboter votre relation amoureuse

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont noté qu'une seule journée stressante n'était pas suffisante pour provoquer des disputes à propos du comportement de l’un des partenaires.

Cependant, une accumulation de stress sur un long terme peut amener une personne à se concentrer davantage sur les mauvais comportements de son partenaire.

On dit souvent que l'amour passion ne dure que 3 ans, à cause de nos hormones qui parviennent à nous rendre aveugle aux défauts de notre partenaire le temps de nous reproduire. Mais il se pourrait bien que le stress soit le réel fauteur de trouble dans le couple. Une nouvelle étude, publiée dans Social Psychological and Personality Science, révèle qu’une personne stressée a tendance à se concentrer davantage sur les comportements négatifs de son partenaire.

Le stress se répercute sur le couple, même pendant la lune de miel

"Nous avons constaté que les personnes qui ont déclaré avoir vécu des événements de vie plus stressants en dehors de leur relation, tels que des problèmes au travail, étaient particulièrement susceptibles de remarquer si leur partenaire se comportait de manière peu attentive", explique l'auteure principal, la Dr Lisa Neff, de l'université de Texas à Austin, dans un communiqué.

Parmi ces comportements négatifs plus épiés par les personnes stressées, on trouve par exemple les promesses non tenues, les excès de colère, l'impatience, ou l’expression de critiques envers elles.

Les chercheurs ont demandé à 79 couples de jeunes mariés hétérosexuels de répondre à une courte enquête chaque soir pendant 10 jours, dans laquelle ils ont documenté à la fois leur propre comportement et celui de leur partenaire. Avant cela, les participants ont rempli un questionnaire dans lequel ils ont partagé des détails sur les événements stressants de leur vie.

Pour les auteurs de l’étude, se concentrer sur les jeunes mariés était très important car les couples nouvellement mariés sont plus susceptibles de se concentrer sur les attributs et les habitudes positifs de l'autre - ce que les chercheurs appellent la période de "lune de miel". Les résultats sur l’impact du stress dans le couple sont donc encore plus significatifs.

Jeunes mariés : les effets du stress nuisent à la relation

Fait intéressant : l'étude révèle que les couples stressés étaient toujours capables de remarquer le comportement et les habitudes positifs de leur conjoint - le stress intensifie simplement leur concentration sur le négatif.

"Pour de nombreuses personnes, les dernières années ont été difficiles - et le stress de la pandémie continue de persister", a déclaré la Dr Neff. "Si le stress concentre l'attention des individus sur les comportements les plus inconsidérés de leur partenaire, cela risque de nuire à la relation."

Bien que le fait d’être conscient de ces effets du stress puisse permettre aux couples de corriger leur comportement et de limiter les dommages à leur relation, la Dr Neff note que les conclusions de cette étude sont encore à l’état de spéculation. Il est encore nécessaire d’approfondir l’étude de ce phénomène. "Il serait intéressant d'examiner si les effets néfastes du stress pourraient être encore plus forts chez les couples qui ne sont plus dans la phase de jeunes mariés de leurs relations", conclut Lisa Neff. "Mais le fait que nous ayons trouvé ces effets dans un échantillon de jeunes mariés montre à quel point les effets du stress peuvent être percutants."