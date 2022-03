Est-il normal de se disputer dans un couple ?

Dans tous les couples, la question n'est pas de savoir si les conflits vont arriver, mais plutôt comment le couple va les gérer. Après une phase de lune de miel avec une idéalisation du partenaire, il est normal de passer par une étape de conflits plus ou moins forts que le couple va devoir apprendre à gérer, ou pas !

Pourquoi les conflits sont-ils inévitables ?

S'il est normal de passer par une première étape plus ou moins longue d'idéalisation du partenaire, un déclin plus ou moins marqué et rapide lui succède ensuite. La façon dont le couple y survivra lui assurera une longue relation, ou pas !

Descendre de son piédestal en se rendant compte que le conflit est inévitable et une première étape pour que le couple s'en accommode et puisse le dépasser.

Comment se disputer de façon constructive ?

Si on part du principe que tous les couples vont rencontrer à un moment ou un autre des conflits, il est préférable que ces derniers soient constructifs pour permettre de surmonter les problèmes. Pour cela, il ne suffit pas seulement de se plaindre, mais aussi de proposer des solutions réalistes tout en se limitant à une problématique à la fois.

Chacun doit ainsi être prêt à faire des compromis sans présupposer ce que le partenaire pense. Il est préférable aussi d'éviter les sarcasmes ou de mettre une étiquette sur votre partenaire et bien sûr d'oublier le passé pour aller de l'avant.

Pour tirer profit de chaque conflit, n'oubliez pas la bienveillance en parlant de vos sentiments à vous et en évitant l'escalade dans les attaques.

En savoir plus : "S'aimer sans se disputer: Le secret des couples heureux" de Karine Danan.