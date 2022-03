Une bonne entente dans le couple, le secret pour vivre plus longtemps !

L'ESSENTIEL En France, en moyenne, sur la période 2020-2025, l’espérance de vie à la naissance pour les femmes est de 85,8 ans et de 80,3 ans pour les hommes.

On le sait : la vie de couple n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Lors d’une longue relation amoureuse, certains tourtereaux ont de nombreux désaccords et conflits. D’autres se disputent moins et passent plus de bons moments ensemble. D’après des chercheurs de l'université de Californie à Berkeley (États-Unis), les amoureux qui s’entendent bien et sont sur la même longueur d’onde vivent plus longtemps et sont en bien meilleure santé que les couples qui se querellent.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés Journal of Personality and Social Psychology. Pour mener à bien leurs travaux, ils ont recruté 154 couples mariés d’âge moyen et plus âgés dans la région de San Francisco de 1989 à 2009.

La résonance positive, un indicateur de notre santé et de notre espérance de vie

Dans le cadre des recherches, les couples devaient se rendre, tous les cinq ans, dans un laboratoire à Berkeley afin que les chercheurs puissent observer leurs comportements et leurs émotions lorsqu'ils discutaient d'événements récents dans leur relation, ainsi que des bons moments et des désaccords. Les auteurs ont également tenté de comprendre ce qu’il se passait dans leur organisme durant les conflits. Les participants devaient remplir des questionnaires sur la satisfaction conjugale, les problèmes de santé et d'autres sujets.

"Nous nous sommes concentrés sur ces moments où vous ressentez une joie, une proximité et une intimité soudaines", a déclaré Robert Levenson, professeur de psychologie à l'université de Berkeley et auteur des travaux dans un communiqué. Ils ont choisi de s’intéresser à ces brefs moments partagés, connus sous le nom de "résonance positive", car ils constituent "un indicateur puissant de notre santé et de notre espérance de vie".

Bien s’entendre avec son partenaire permet de vivre plus longtemps

"En utilisant l'ensemble des mesures biologiques et comportementales de la résonance positive, nous avons constaté que les conjoints dont la relation présentait un taux élevé de résonance positive voyaient leur état de santé se dégrader moins vite au cours des treize années suivantes et étaient plus susceptibles d'être encore en vie après 30 ans", a indiqué Robert Levenson.