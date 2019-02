Couple : prendre des cours de peinture ou jouer à des jeux de société libère l'hormone de l'amour

Selon une nouvelle étude, jouer à des jeux de société ou suivre un court d’art avec sa moitié libère de l’ocytocine, désignée familièrement comme l’hormone de l’amour.



Encore l’objet de nombreuses recherches, l’ocytocine est connue pour stimuler l’émission de lait chez les jeunes mamans et pourrait inhiber la détection de la peur. Elle favoriserait aussi le comportement protecteur d’une mère envers ses enfants. Chez l’homme, on a mis en évidence un effet de l’ocytocine dans la confiance, l’empathie, la générosité, la sexualité, la réactivité aux stress et l’attachement social ou conjugal. Ce serait, en quelque sorte, "un filtre d’amour".

Les cours d’art pris à deux

Fort de ces éléments, les chercheurs ont voulu savoir dans quelles circonstances l’hormone de l’amour se libérait le mieux. Et surprise : ce sont les cours d’art pris à deux qui ont le plus stimulé la production d’ocytocine, devant les jeux de société. "On s’attentait à ce que les couples jouant aux jeux de société libèrent plus d'ocytocine, car ils interagissaient davantage, via l’élaboration de stratégies ou même la concurrence", se rappelle la directrice de l’étude Karen Melton.



La production d’ocytocine chez les hommes maniant le pinceau était au moins le double de la normale, une augmentation moins significative chez les femmes. Le groupe qui a connu la deuxième plus forte augmentation d’ocytocine était celui des femmes qui jouaient à des jeux de société. "Cela suggère que certains types d'activités peuvent être plus stimulant pour les hommes que pour les femmes, et vice versa", commente le Dr Melton.

Chaque activité a duré environ 1 heure

Pour parvenir à ces conclusions, l’équipe a recruté 20 couples âgés de 25 à 40 ans, et les a assignés au hasard à deux types de rendez-vous amoureux : "un cours d'art pour les couples" ou "une soirée jeux de société" (dames, dominos, échecs, cartes, Monopoly, etc…). Chaque activité a duré environ 1 heure. "Les chercheurs devraient explorer davantage le rôle du toucher et de l'environnement dans la libération d'ocytocine pendant les activités de couple", conclut l’essai.