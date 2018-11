Couple : rompre et se remettre ensemble constamment est très mauvais pour la santé

Sur grand et petit écran, les relations amoureuses tortueuses, qui s’arrêtent puis reprennent au moment où le spectateur ne s’y attend plus, nous font tous rêver. Mais dans la vie réelle, elles sont loin d’être recommandées et c’est la science qui le dit. En effet, d’après une étude américaine parue au mois d’octobre dans le journal Family Relations, les relations "on" et "off" sont une grande source de détresse psychologique pour ceux qui sont pris dans cet engrenage.

Ce schéma est particulièrement toxique

Dans le cadre de leurs recherches, le Docteur Kale Monk de l’Université du Missouri et son équipe ont suivi 545 personnes. Parmi elles, 279 étaient dans une relation homosexuelle et 266 dans une relation hétérosexuelle. Les chercheurs ont ainsi pu observer que 60% des participants ayant expérimenté des relations "on" et "off" étaient exposées à plus d’abus que les autres et communiquaient moins. Ils ont également découvert que les relations de ce genre avaient surtout lieu dans les couples hommes-hommes.

Rompre et se remettre ensemble n’est pas toujours mauvais pour un couple dans la mesure où cela peut aider les deux personnes à se rendre compte de l’importance de leur amour, note l’étude en préalable. Mais ceux qui ont tendance à faire ça régulièrement sont sujets à beaucoup de problèmes, ce schéma étant particulièrement toxique.

Arriver à déterminer le vrai problème de la relation

Ce dernier serait en effet associé à des symptômes tels que la dépression et l’anxiété pour un couple, ont par ailleurs observé les chercheurs. "Nos résultats prouvent que les gens qui se retrouvent à rompre et à se remettre ensemble régulièrement ont besoin de déterminer quel est le vrai problème de leur relation", explique Dr Monk. "Si les partenaires sont honnêtes, ils peuvent franchir les étapes nécessaires pour maintenir leur relation ou en venir à bout de manière saine. Cela est vital pour la préservation de leur bien-être", recommande-t-il, conseillant notamment aux personnes concernés de revoir pourquoi ils avaient rompu en premier lieu et de déterminer si cette raison pourrait encore être un problème.

Si vous êtes coincé dans une relation de ce genre et ne voyez aucune issue, n’hésitez pas à demander de l’aide à une tierce personne, comme un conseiller conjugal ou un coach. Afin de briser le cercle vicieux du "on" et "off", Anna Morgenstern, coach en relations, conseille notamment de tenir un journal où noter pourquoi chaque rupture a eu lieu et ce que cela vous a fait ressentir. Après quoi, décrivez la relation de vos rêves et votre partenaire idéal. "Comparez ensuite ces deux papiers et voyez si la personnes avec qui vous êtes en "on" et "off" depuis si longtemps peut satisfaire vos besoins", expliquait Anna Morgenstern au magazine américain Bustle dans un article consacré sur le sujet en mars, avant de conclure : "si vous réalisez qu’elle ne le peut pas, prenez la décision d’en finir une bonne fois pour toute".

Si vous décidez finalement de rompre avec votre partenaire, supprimez son numéro de téléphone, ses photos et tout ce qui vous pourrait vous ramener à lui, encourage-t-elle. Le but étant bien sûr de faire complètement table rase du passé. Une fois débarrassé de votre ex, repensez à votre relation la tête froide et acceptez votre part de responsabilité afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans une relation future. Et, évidemment, sachez compter sur vos amis pour constamment vous rappeler pourquoi vous avez enfin coupé les ponts!