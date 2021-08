Couple : mieux vaut aimer quelqu'un qui nous ressemble

L'ESSENTIEL La France compte 29,2 millions de ménages.

En 2016, 20 % des Français de plus de 15 ans vivaient seules, contre 13 % en 1990.

Selon une nouvelle enquête réalisée par le site de rencontre Once, le dicton "qui se ressemble s’assemble" se vérifie bien plus dans la réalité que celui "des contraires qui s’attirent".

Dans le cadre du développement de son nouvel algorithme "The Love Experiment" *, permettant de matcher les célibataires en se basant sur leur profil émotionnel, l’application “post-swipe” Once a interrogé plus de 1000 couples.

Les contraires qui s'attirent ne durent pas

Chaque partenaire devait notamment choisir son caractère parmi les 4 dualités suivantes : charnel / cérébral, introverti / extraverti, intuitif / factuel et indépendant / fusionnel. Bilan : le mythe selon lequel les opposés s'attirent en est bien un : moins de 5% des couples interrogés étaient des stritcs opposés sur les 4 axes.

A l’inverse, le proverbe "qui se ressemble s'assemble" fonctionnait pour 14% des couples interrogés, sur la même longueur d'ondes dans les 4 dimensions. "Les couples ayant 2 à 3 axes en commun représentent quant à eux 67% des interrogés, ce qui semble être un niveau d'alchimie idéale pour une relation qui dure : en moyenne 9,24 ans !", concluent les auteurs du sondage.