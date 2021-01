Couples : quelles bonnes résolutions pour 2021 ?

Après une année 2020 calamiteuse, et si tant est que leur situation sociale et économique ne soit pas devenue trop catastrophique, nombreux sont ceux qui se sentent prêts à affronter plus que jamais l’épreuve des bonnes résolutions. Qu’en est-il des couples ? Pour commencer à inventer son "savoir-vivre amoureux" version 2021, on pourrait tester celles-ci :



1/Se fixer des objectifs atteignables

Ne se fixer que des objectifs atteignables et en nombre raisonnable (trois ou quatre suffiront). Une bonne idée pour les choisir pourrait être que chacun demande à son conjoint de faire la liste des 4 bonnes résolutions qu'il aimerait nous voir prendre en lui disant qu'on va essayer d'en tenir dans sa liste (disons deux ou trois).



Ou, en plus ludique, lister chacun 4 choses dont on imagine que l’autre aurait envie et sur lesquelles on pourrait soi-même s’engager. Comparer. Et, ensemble, prendre la résolution d’en réaliser une ou deux dans chaque liste.



2/Prévenir la déception



Accepter à l’avance de ne pas pouvoir tenir toutes ses promesses, et accepter que l’autre aussi n’y parvienne pas. Faute de quoi on risque de mettre en route la pire ennemie du couple : la fabrique de la déception.



3/Mobiliser ensemble les ressources



Si on sent que le mécanisme conflictuel ou déceptif commence à s’enclencher, ne pas attendre qu’il soit trop tard et aller consulter un professionnel qui vous aidera à mobiliser ensemble vos ressources. Cette démarche est aussi une manière de signifier que, cette année, on ne renoncera pas à garder son couple inventif et vivant.

Presque un mariage sur deux ne dépasse pas les 9 ans en France. Avec une moyenne de 130 000 divorces par an, soit 356 divorces par jour, les couples mariés se séparent le plus souvent 5 ans après leur union. Les causes les plus fréquentes qui mènent les mariés à se désunir sont l'infidélité, l'égoïsme, le manque d'attention, les comportements abusifs, les désaccords sur l'avenir, l'incompatibilité, le travail, l'argent et enfin la belle famille.