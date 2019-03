Couple : les seconds mariages ont-ils plus de chances ?

D'après l'Insee*, la proportion de remariages est en hausse ces dernières années. En 30 ans, en France métropolitaine, elle est passée de 12% à 21% pour les hommes et de 11% à 19% pour les femmes. Repasser devant le maire est devenu de plus en plus fréquent, peut-être parce que cette deuxième chance est finalement la bonne !

Effacer les traces de l'Union antérieur

Accepter ou proposer de se remarier permet de tirer un trait définitif sur sa dernière expérience pour donner une nouvelle chance à sa nouvelle histoire d’amour. Renouveler cet engagement permet un nouveau départ pour passer à autre chose et "enterrer" son union antérieure pour de bon.

S’affirmer en tant que couple

Etre en union libre avec son nouveau partenaire peut ne pas suffire à s’affirmer entant que couple peut devenir une nécessité. Le remariage donne une puissante reconnaissance et une légitimité recherchée aux yeux de ses amis, de sa famille, de ses enfants ou de son ex-conjoint. Faire reconnaître son amour lors d’une cérémonie officielle, où tout le monde est convié, permet d’exister en tant qu’entité et non plus comme "divorcé" ou "séparé".

Dépasser ses précédents échecs

Se remettre en couple et décider de se donner une seconde chance à travers le mariage peut faire resurgir les échecs du passé et la peur de s’engager à nouveau et de souffrir d’une rupture ou d’une relation difficile.

Pourtant, un second mariage est l’occasion de dépasser cette peur et de "réparer" ce qui n’a pas pu l’être lors de la première relation à travers une remise en question profonde de soi-même et de ses attentes dans le couple. Sans ce travail, le risque de reproduire la même spirale de l’échec est grand.

Un travail psychologique avec un psychologue ou un thérapeute pour couple, mais aussi un dialogue ouvert et sincère avec son nouveau compagnon permet de prévenir une nouvelle séparation et de mettre toutes les chances de son côté dans cette nouvelle union.