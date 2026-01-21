Rougeole : pourquoi l'épidémie repart aux États-Unis ?

L'ESSENTIEL La rougeole refait surface aux États-Unis, en particulier en Caroline du Sud.

La défiance envers les vaccins compromet les efforts de santé publique.

Leur statut "de pays ayant éliminé la rougeole" est aujourd'hui menacé.

Une flambée de rougeole inquiète les autorités américaines : avec plus de 2.200 cas et trois décès en 2025, dont deux jeunes enfants, l'épidémie se poursuit en 2026, touchant durement l’Etat de Caroline du Sud. En toile de fond, une défiance croissante envers la vaccination, alimentée par des figures politiques influentes.

Le rôle des antivax dans la recrudescence des cas

Les chiffres sont sans appel : 88 nouveaux cas de rougeole ont été signalés en quelques jours seulement en Caroline du Sud, portant à 646 le nombre de contaminations depuis l'automne dernier. À l'origine de cette recrudescence, un taux de vaccination insuffisant. La majorité des personnes infectées n'étaient pas vaccinées, selon les autorités sanitaires locales. Certains cas ont été recensés dans des écoles mais aussi sur deux campus universitaires. Pour rappel, la rougeole est une maladie très contagieuse qui provoque fièvre, symptômes respiratoires, éruptions cutanées et, dans certains cas, de graves complications comme une pneumonie ou une encéphalite, une grave inflammation du cerveau.

Derrière cette crise, les spécialistes pointent la responsabilité des discours vaccinosceptiques. Le ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr, est accusé d'avoir largement contribué à alimenter les peurs autour du vaccin contre la rougeole - entre autres. Dans un pays qui avait officiellement éliminé la rougeole en 2000, cette régression inquiète. Huit autres États ont signalé des cas depuis le début de l'année, d'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), la principale agence sanitaire américaine.

Les Etats-Unis vont-ils perdre leur statut de pays sans rougeole ?

Le pays connait donc sa pire épidémie en plus de 30 ans. Face à cette situation, l'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) a convoqué les États-Unis et le Mexique, qui fait également face à une recrudescence de la maladie, pour une réévaluation de leur statut d'élimination de la rougeole. Le Canada, déjà confronté à plus de 5.000 cas en 2025, a perdu ce statut en novembre dernier. La flambée actuelle de la pathologie soulève donc une question cruciale : les États-Unis vont-ils à leur tour perdre ce statut "de pays ayant éliminé la rougeole" acquis en 2000 grâce à la vaccination ?