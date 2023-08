Comment identifier le cancer du rectum et le prévenir

L'ESSENTIEL Le cancer colorectal est une appellation qui regroupe le cancer du côlon et le cancer du rectum.

Plusieurs manifestations peuvent alerter sur la présence d’un cancer colorectal.

Différentes règles d’hygiène de vie permettent de prévenir les risques de cancer colorectal.

En 2023, plus de 47.000 nouveaux cas de cancers colorectaux ont été enregistrés en France, d’après l’Institut National du Cancer. Les cancers du côlon et du rectum sont regroupés sous l’appellation de cancer colorectal. "Ils se développent à partir de cellules qui tapissent la paroi interne du colon ou du rectum, principalement, par transformation progressive d'un polype bénin", précise Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie.

Quels sont les signes alertant sur un cancer colorectal ?

Différents symptômes peuvent survenir en cas de cancer colorectal. On distingue notamment :

la présence de sang dans les selles ;

Dans la majorité des cas, il est aussi possible de détecter une masse à la palpation de l’abdomen ou lors d’un toucher rectal. "Le cancer du rectum peut également être suspecté si le test de recherche de sang dans les selles effectué dans le cadre du dépistage organisé des cancers colorectaux se révèle positif", note l’Institut National du Cancer.

Comment prévenir les risques de cancer colorectal ?

Pour réduire les risques de cancer colorectal, il est préconisé de suivre plusieurs règles d’hygiène de vie. Il est notamment conseillé de limiter sa consommation de viande rouge, de charcuteries, de produits marinés et frits, et de privilégier les légumes ainsi que les laitages. L’activité physique régulière ainsi qu’une réduction de la consommation d’alcool permettent également de prévenir les cancers du côlon et du rectum.

Comme l’explique l’Institut National du Cancer, le dépistage du cancer colorectal est recommandé aux femmes et aux hommes âgés 50 à 74 ans. Tous les deux ans, ces derniers reçoivent un courrier qui les invite au programme national de dépistage du cancer colorectal. Cette campagne de dépistage s’adresse cependant aux patients qui ne présentent pas de symptômes, d'antécédents personnels ou familiaux de polype, de cancer ou de maladie touchant le côlon ou le rectum ou de facteurs de risque particuliers.