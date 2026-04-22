Cette IA détecte les maladies en regardant vos yeux

L'ESSENTIEL Une IA peut estimer l’âge biologique grâce à une photo de la rétine.

Un écart entre l'âge biologique et l’âge réel pourrait signaler des maladies chroniques.

Cet outil pourrait améliorer le dépistage précoce.

L’intelligence artificielle (IA) est capable de lire votre avenir médical directement dans vos yeux. Une équipe de chercheurs japonais montre qu’une simple photographie de la rétine, analysée par la machine, pourrait aider à détecter des risques de maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Une avancée technique, présentée dans la revue Communications Medicine, qui pourrait bien révolutionner le dépistage.

Une IA qui lit l’âge biologique dans vos yeux

La rétine fait partie du système nerveux central, tout comme le cerveau et la moelle épinière. Or, de nombreuses maladies sont liées à des altérations de ce système. Les scientifiques de l’Université de Tohoku ont développé un modèle d’IA capable d’estimer "l’âge rétinien" à partir d’une simple image du fond d’œil (un examen ophtalmologique de base). Cet âge reflète le vieillissement biologique, parfois différent de l’âge réel. "Les images du fond d’œil sont non invasives et déjà utilisées lors des examens de routine, explique le professeur Toru Nakazawa, qui a dirigé l’étude, dans un communiqué. Notre modèle pourrait donc s’intégrer facilement dans la pratique clinique."

L’algorithme, entraîné sur plus de 50.000 images et validé sur plus de 7.000 autres, montre une précision remarquable, avec une marge d’erreur d’environ trois ans. A noter qu’aucun test sanguin n’est nécessaire : une photo suffit.

Les chercheurs se sont ensuite intéressés à l’"écart d’âge rétinien", soit la différence entre l’âge estimé par l’IA et l’âge réel. Ils ont constaté que cet écart est plus important chez les personnes atteintes de diabète, de maladies cardiaques ou ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Autrement dit, chez ces patients, la rétine semble "plus vieille" que prévu. Ce marqueur pourrait ainsi devenir un outil de dépistage précoce.

Vers un dépistage plus simple et personnalisé

La prudence est toutefois de mise, car les résultats montrent une corrélation, pas un lien de cause à effet. "Nous planifions déjà une étude sur plus de 10.000 personnes suivies pendant trois ans pour vérifier si ces signaux prédisent réellement l’apparition de maladies", précise Nakazawa. D’autres recherches récentes ont déjà déjà confirmé le potentiel de l’analyse rétinienne pour prédire certaines maladies chroniques.

A terme, cet outil pourrait aider les médecins à identifier rapidement les patients à risque et à proposer des stratégies de prévention au cas-par-cas. Un simple examen ophtalmologique pourrait ainsi devenir une porte d’entrée vers un suivi de santé plus global.