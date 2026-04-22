Elle refuse une césarienne : un juge l’appelle pendant qu’elle accouche !

L'ESSENTIEL Aux Etats-Unis, une femme en plein travail a été contrainte de comparaître devant un juge pour avoir refusé une césarienne.

Cette affaire illustre les tensions entre droits des patientes et protection du fœtus.

Elle relance le débat sur le consentement médical des femmes enceintes.

Se retrouver en plein travail... et en comparution devant un juge. Aux Etats-Unis, l’histoire rocambolesque de Cherise Doyley, rapportée par le site ProPublica, soulève une question éthique brûlante : jusqu’où une femme enceinte peut-elle refuser un traitement médical ?

Nous sommes en septembre 2024, Cherise Doyley se rend dans un hôpital de Floride pour accoucher. Doula de profession, la mère de trois enfants souhaite tenter un accouchement par voie basse. Les médecins évoquent alors un risque de rupture utérine, estimé entre 0,15 % et 2,3 % selon les études. Mais la patiente refuse une césarienne immédiate, évoquant des complications lors de ses précédentes expériences : hémorragie, infection, récupération longue. Quelques heures plus tard, une tablette est installée devant son lit : elle est en audience judiciaire.

Une décision médicale sous pression judiciaire

"C’est la chose la plus folle que j’aie jamais vue", confie Cherise Doyley à ProPublica. Sans avocat ni représentant, la patiente fait face à un juge et à une dizaine de professionnels de santé. Le juge explique que l’hôpital a saisi la justice pour autoriser une césarienne dans l’intérêt du bébé.

La femme enceinte défend alors son droit à décider : "J’ai toujours des droits en tant que citoyenne américaine et en tant que patiente. J’ai le droit de décider de ce qui se passe pour moi, mon corps et mon bébé". Elle insiste aussi sur sa situation personnelle : "S’il faut choisir entre ma vie et celle du bébé, j’ai dit que je voulais vivre. J’ai d’autres enfants qui ont besoin de moi". Et s’inquiète : "Ils vont m’attacher et me faire une césarienne contre ma volonté ?"

Côté médical, les professionnels défendent leur approche prudente. "Tout le monde était très inquiet pour le bien-être du bébé", a déclaré Jenny Van Ravestein, directrice du service obstétrique de l’hôpital, lors de l’audience.

Un débat éthique majeur

Après plus de deux heures d’échanges, le juge n’impose pas immédiatement l’intervention, mais autorise une césarienne en cas d’urgence. Dans la nuit, une baisse du rythme cardiaque du bébé conduit finalement les médecins à intervenir : l’accouchement se fait par césarienne. Quelques heures plus tard, Cherise Doyley est de nouveau convoquée en audience, avant même d’avoir vu son enfant. Marquée par cette expérience, la maman dénonce une atteinte à ses droits : "Quand on utilise les tribunaux pour forcer quelqu’un à subir une procédure médicale contre sa volonté, c’est, à mes yeux, comparable à de la torture".

Ce cas illustre des tensions bien connues des spécialistes. Aux Etats-Unis, selon les recommandations de l’American College of Obstetricians and Gynecologists, la santé de la mère doit primer. Pourtant, certaines décisions judiciaires semblent vouloir privilégier le fœtus.