Ce que votre façon de vous lever d’une chaise révèle sur votre santé

L'ESSENTIEL La facilité avec laquelle les personnes âgées peuvent se lever d'une chaise peut être un indicateur révélateur de leur qualité de vie.

Les seniors qui ont du mal à se lever ont une moins bonne qualité de vie que les autres. Ils ont également plus de risque de symptômes dépressifs et de problèmes articulaires.

Interroger les patients sur leur difficulté à se lever pourrait aider à diagnostiquer les patients à risque.

Observer la manière dont les personnes âgées se lèvent de leur chaise ou les interroger sur le sujet peut aider à évaluer leur santé et leurs risques futurs. C’est ce que révèle une étude menée par l'université de Sharjah (Émirats arabes unis) et publiée dans la revue Calcified Tissue International le 1er avril 2026.

Les difficultés à se lever sont liées à une moins bonne qualité de vie

Pour cette recherche, l'équipe a analysé les dossiers de plus de 50.000 adultes âgés de 50 ans et plus vivant dans 15 pays européens. Elle les a suivis pendant près d'une décennie. Au début de l’essai, les scientifiques ont demandé aux volontaires s’ils avaient des difficultés à se lever d'une chaise après être restés assis longtemps. Près d'un participant sur cinq a répondu par l'affirmative.

En observant leurs dossiers médicaux, les chercheurs ont remarqué que les personnes qui avaient du mal à se lever étaient nettement plus susceptibles d’avoir une moins bonne qualité de vie, soit une détérioration des conditions de vie et une diminution du bien-être. Leur niveau de détresse émotionnelle et leurs symptômes dépressifs étaient aussi plus élevés. Ces volontaires affichaient également un risque accru de développer de l'arthrose.

"Nos résultats montrent qu'une question très simple peut révéler des vulnérabilités plus profondes”, souligne Khalid Saeed, co-auteur de l'étude dans un communiqué. "La difficulté à se lever d'une chaise ne se limite pas aux jambes. Elle reflète un déclin plus général qui peut affecter l'autonomie, la confiance en soi et le bien-être mental."

Par contre, les difficultés rencontrées avec la position assise ne permettait pas de prédire le développement futur des maladies cardiaques ou du diabète.

Un outil pour évaluer la santé des personnes âgées

Pour les chercheurs, il est ainsi essentiel de surveiller les capacités des patients âgés à se lever. Il s’agit d’un "prédicteur simple mais puissant" du risque de maladies chroniques, du déclin psychosocial et de la multimorbidité chez les personnes âgées.

"Se lever d'une position assise nécessite de la force, de l'équilibre et de la coordination. Lorsque ce mouvement devient difficile, les gens peuvent commencer à éviter les activités, les rassemblements sociaux ou même les courts déplacements à l'extérieur de la maison", ajoute le Pr Hussain qui a dirigé l'étude. "Au fil du temps, cette participation réduite peut contribuer à des sentiments d'isolement et de mauvaise humeur, affectant davantage le bien-être général."

Interroger les patients sur leur capacité à s'asseoir et surtout à se lever pourrait faire gagner un temps précieux assurent ces travaux. "Prêter plus d'attention aux difficultés physiques précoces pourrait aider les personnes et les systèmes de santé à agir plus rapidement. Ce qui soutiendrait un vieillissement plus sain et autonome plus longtemps", prévient le Pr Hussain qui prône l’adoption de cet outil de dépistage peu coûteux.