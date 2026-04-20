Fruits entiers, jus, smoothies : lesquels sont les plus sains pour la santé ?

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont interrogé plus de 400 personnes sur leurs habitudes alimentaires.

Ils ont découvert que la consommation de jus de fruit augmentait notamment les risques de cholestérol.

Le smoothie était le produit qui offrait le plus d'avantages pour la santé des consommateurs.

L’Organisation mondiale de la Santé préconise de manger 400 g de fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé. Cette recommandation a donné naissance à la consigne bien plus parlante pour le grand public “il faut manger cinq fruits et légumes par jour”. Aliments entiers, jus, smoothie… Les autorités sanitaires ne font pas de distinction sur les modes de consommation. Mais, ces différentes formes ont-elles les mêmes intérêts nutritionnels et bénéfices sur la santé ?

Des chercheurs ont voulu répondre à cette question souvent mise de côté. Ils ont ainsi comparé les effets des fruits entiers, des jus et des smoothies sur la santé et les risques de maladies non transmissibles. Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Nutrition.

Bienfaits des fruits : les smoothies remportent le match

Pour ce match sur les modes de consommation des fruits, l’équipe a interrogé 443 personnes sur leurs habitudes alimentaires et leur santé. Ils ont ensuite été répartis en quatre groupes : les faibles consommateurs de fruits, les amateurs de jus de fruits, les adeptes des smoothies et les consommateurs de fruits entiers.

Sans grande surprise (au vu des nutriments, vitamines et antioxydants contenus dans les fruits), les participants qui en mangeaient peu, présentaient la plus mauvaise santé. Ils avaient les taux de maladies cardiovasculaires et d’hypertension les plus élevés (16,17 %). Par ailleurs, ils consultaient plus fréquemment le médecin (5,48 visites par an en moyenne) que les autres. Les amateurs de jus bénéficiaient peu des bienfaits des fruits. Ils affichaient le taux le plus élevé de cholestérol (39,18 %) et de diabète (58,76 %). Leur qualité de sommeil était également moins bonne. Ces deux groupes avaient un indice de masse corporelle (IMC) moyen plus élevé que les participannts privilégiant les fruits entiers et les smoothies. Ils rencontraient aussi plus de problèmes de santé mentale et de baisses d’énergies.

Plus surprenant, les smoothies – boisson où le fruit est mixé, et non pressé ou centrifugé comme pour les jus – se sont révélés être le mode de consommation des fruits le plus sain, devant les fruits entiers.

Leurs adeptes affichaient, en effet, une meilleure santé globale, avec la prévalence d'hypertension la plus faible (18,60 %), la fréquence la plus basse de troubles mentaux (12,79 %) et les niveaux d'énergie les plus élevés (4,51). Le groupe des consommateurs de fruits solides se plaçaient à chaque fois à la deuxième place derrière eux. Le seul moment où il passait devant les amateurs de smoothies était pour la qualité du sommeil, "conformément à l'idée que la consommation de fruits deux heures avant le coucher favorise le sommeil", ajoutent les auteurs dans leur article.

Pourquoi les smoothies sont plus intéressants pour la santé ?

Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses pour expliquer la première place des smoothies sur le podium évaluant les bienfaits des fruits sous toutes leurs formes. En premier lieu, ils rappellent qu’une étude précédente avait déjà démontré que ce type de boissons peut offrir "une biodisponibilité des nutriments accrue par rapport aux fruits entiers, car la rupture des parois cellulaires lors du mixage permet à l'organisme d'absorber les nutriments plus efficacement".

Par ailleurs, la boisson mixée affiche généralement un index glycémique inférieur à celui des fruits entiers. "Ces facteurs pourraient expliquer pourquoi le groupe consommant des smoothies aux fruits a présenté le profil de santé générale le plus favorable" ajoutent les auteurs.

"En préservant les fibres naturellement présentes dans les fruits entiers tout en optimisant l'accès aux polyphénols, aux caroténoïdes et à d'autres composés bioactifs, les smoothies peuvent favoriser la satiété, améliorer la réponse glycémique postprandiale et contribuer à la santé cardiométabolique plus efficacement que les jus. Le mixage peut également faciliter la libération de micronutriments tels que la vitamine C et les folates, qui contribuent à l'activité antioxydante et au bon fonctionnement du métabolisme", écrivent les scientifiques. Ils notent également que les personnes qui consomment régulièrement des smoothies à base de fruits, sont généralement plus attentives à leur santé. "Ce qui pourrait expliquer en partie les associations observées."

Pour les chercheurs, ces résultats soulignent "la nécessité de différencier les types de consommation de fruits dans les directives alimentaires". "En conservant les fibres tout en améliorant la biodisponibilité des nutriments, les smoothies aux fruits peuvent offrir des avantages uniques pour la santé", concluent les auteurs.