Lait de vache, végétal, jus de fruit pur, eau… Quelles boissons sont les plus saines pour les enfants ?

L'ESSENTIEL Selon des pédiatres américains, le choix de boissons saines pour les enfants est tout aussi important que le choix d'aliments sains.

Leurs nouvelles recommandations indiquent que les jeunes doivent boire de l'eau, du lait de vache pasteurisé nature et des quantités limitées de jus de fruits et de légumes à 100 %.

En revanche, il est conseillé de limiter les substituts de lait à base de plantes, le lait aromatisé, la caféine et les boissons édulcorées sucrées et non sucrées.

"Au cours des dernières décennies, les preuves scientifiques démontrant la contribution importante des choix de boissons à la santé ont augmenté en volume et en force au cours des dernières décennies. Parallèlement, la multiplication de nouvelles boissons sur le marché a créé une certaine confusion quant aux avantages et aux risques pour la santé de chacune d'entre elles. Nombre de ces dernières contiennent des sucres ajoutés qui, consommés en excès, peuvent contribuer au risque de surpoids, d'obésité et de maladies chroniques liées à l'alimentation, telles que les caries dentaires et le diabète de type 2. On observe également une augmentation des boissons contenant des édulcorants non sucrés, de la caféine et/ou d'autres ingrédients censés avoir des effets bénéfiques sur la santé", ont signalé des membres de l'Academy of Nutrition and Dietetics, de l'American Academy of Pediatric Dentistry, de l'American Academy of Pediatrics et de l'American Heart Association.

Les enfants et les adolescents doivent boire principalement de l'eau et du lait pasteurisé nature

Afin d’améliorer les habitudes alimentaires et la nutrition globale, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents, les experts ont ainsi décidé de s'attaquer à la consommation de boissons. Pour cela, ces derniers ont passé en revue des études examinant plusieurs boissons : un jus de fruit 100 % pur, un lait pasteurisé nature, des boissons contenant de la caféine et d'autres stimulants, un lait d'origine végétale, des boissons avec édulcorants sans sucre, des boissons édulcorées au sucre, de l’eau potable et un lait aromatisé sucré. Dans une déclaration de consensus, le groupe a, sans surprise, déclaré que l'eau devrait être la "boisson principale pour répondre aux besoins d'hydratation, car elle est abordable, respectueuse de l'environnement et souvent additionnée de fluor pour prévenir les caries dentaires."

Les spécialistes conseillent également de donner aux enfants du lait de vache pasteurisé nature, plus précisément de préférence à faible teneur en matières grasses ou sans matières grasses. Autre constat : les jus de fruits ou de légumes à 100 % étaient perçus comme "acceptables." Cependant, leur consommation doit être réduite en raison de leur teneur élevée en calories. En ce qui concerne les laits d'origine végétale, comme le lait d'amande ou le lait d'avoine, ils sont déconseillés en raison d’un manque de nutriments essentiels. "Ils ne devraient remplacer les produits laitiers qu'en cas de nécessité médicale."

Éviter les laits aromatisés et sucrés, les sodas et les boissons contenant de la caféine

D’après les recommandations, les laits aromatisés et sucrés devraient être évités ou limités. Les boissons sucrées, comme les sodas et les boissons pour sportifs, "ne sont pas préconisées dans le cadre d'un régime alimentaire sain pour les enfants et les adolescents." Les boissons contenant de la caféine, qui peuvent perturber le sommeil, la santé mentale et la santé cardiaque, ne sont pas non plus recommandées. "Ces recommandations adoptent une approche conservatrice compte tenu de la rareté des preuves et peuvent être modifiées au fil du temps en fonction de l'émergence de nouvelles preuves", ont conclu les pédiatres.