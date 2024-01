Smoothies : pour augmenter leurs bénéfices, ne mettez pas cet ingrédient

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les impacts bénéfiques des smoothies sur la santé peuvent être augmentés en combinant bien différents fruits.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs se sont focalisés sur les bananes et les flavanols, un composé connu pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiaque et cognitive.

Ils en ont conclu qu'il fallait éviter de mettre de la banane dans les smoothies.

Smoothies : l'impact des bananes sur le flavanol

Plus précisément, les chercheurs ont cherché à déterminer comment différents niveaux de polyphénol oxydase (PPO), une enzyme très présente dans les bananes, pouvaient influer sur le niveau de flavanols dans les smoothies et sur leur absorption par l'organisme.

"Nous avons cherché à comprendre, à un niveau très pratique, comment un aliment et une préparation courante, comme un smoothie à base de banane, pouvaient affecter la capacité des flavanols à absorber après leur consommation", a expliqué l'auteur principal de la recherche Javier Ottaviani dans un communiqué.

Son étude, à laquelle ont participé huit hommes adultes en bonne santé à qui l'on a demandé de jeûner pendant 12 heures au préalable, s'est déroulée sur trois journées, séparées par un minimum de six jours. Chaque jour de test, les volontaires ont bu un smoothie différent : un smoothie à base de banane avec une activité PPO naturellement élevée, un smoothie à base de fruits mixtes avec une activité PPO naturellement faible, ou une simple capsule de flavanol.

Smoothies et flavanol : des analyses de sang pour évaluer l'impact de la banane

Des analyses de sang ont ensuite été effectuées pour déterminer le niveau de flavanols dans l'organisme. Par rapport à la gélule de flavanol, les personnes ayant bu le smoothie à base de banane présentaient un taux de flavanols inférieur de 84 % dans leur organisme.

"Nous avons été très surpris de constater la rapidité avec laquelle l'ajout d'une seule banane diminuait le taux de flavanols dans le smoothie et les niveaux de flavanols absorbés par l'organisme", a déclaré Javier Ottaviani. "Cela montre comment la préparation des aliments et leurs combinaisons peuvent affecter l'absorption des composés alimentaires", poursuit-il.

Smoothies : "Il s'agit certainement d'un domaine qui mérite plus d'attention"

Cette découverte est d'autant plus intéressante que l'Academy of Nutrition and Dietetics a publié fin 2022 une recommandation indiquant que la consommation de 400 à 600 milligrammes de flavanols par jour était la dose idéale pour avoir une bonne santé. Pour ceux qui essaient de respecter cette recommandation, Javier Ottaviani suggère d'éviter les bananes dans les smoothies à base de baies et vice versa. Précisons ici que les smoothies sont généralement très sucrés, donc à boire occasionnellement.

Les chercheurs espèrent que cette étude encouragera d'autres recherches sur la manière dont les différentes méthodes de stockage, de préparation et de consommation des aliments peuvent affecter les teneurs en flavanols. "Il s'agit certainement d'un domaine qui mérite plus d'attention", conclut Javier Ottaviani.

Et si les smoothies ne sont pas votre truc, vous serez peut-être heureux d'apprendre que les flavanols se trouvent également dans le chocolat.