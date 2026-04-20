Autisme et paracétamol pendant la grossesse : ce que dit la science

L'ESSENTIEL La prise de paracétamol pendant la grossesse n’est pas associée à un risque accru d’autisme.

Selon l’Inserm, ce médicament demeure le médicament de première intention pour soulager la fièvre ou la douleur des femmes enceintes.

"À l’inverse, les alternatives telles que l’aspirine, l’ibuprofène et plus largement les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) présentent des risques bien documentés pendant la grossesse et comportent des contre-indications."

En 2025, le président américain Donald Trump avait déconseillé aux femmes enceintes de prendre du paracétamol, indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs légères à modérées et de la fièvre, en raison d'un lien supposé avec l'autisme. Cette allégation circule toujours. Mais cela est-il prouvé ? "Les données concernant l'association entre l'exposition prénatale au paracétamol et le risque d'autisme chez l'enfant restent contradictoires", selon des chercheurs du Copenhagen University Hospital Rigshospitalet (Danemark). C’est pourquoi ils ont mené une étude publiée dans la revue JAMA Pediatrics.

Paracétamol durant la grossesse : pas d’augmentation du risque d’autisme chez l’enfant

Dans le cadre de celle-ci, l’équipe a croisé des données individuelles issues des registres nationaux de démographie et de santé concernant des enfants uniques nés au Danemark entre janvier 1997 et juillet 2022 et qui étaient vivants à l'âge d'un an. Les tout-petits ont été suivis jusqu’à un an ou jusqu’au diagnostic d'autisme. L'exposition au paracétamol durant la grossesse a été identifiée par la délivrance d'une ordonnance pour ce médicament à la mère, enregistrée dans le Registre national des prescriptions. Une autre analyse a comparé des fratries présentant des expositions au paracétamol différentes pendant la grossesse. Les résultats ont montré une augmentation faible mais statistiquement significative du risque d'autisme chez les enfants dans une analyse populationnelle. Cependant, cette association n'a pas été observée dans une analyse appariée par fratrie, "ce qui soulève des questions quant à un éventuel biais de confusion résiduel."

Fièvre, douleur : le paracétamol reste le médicament de première intention pour les femmes enceintes

Sur le Canal Détox, l’Inserm fait également un point sur l’existence d’un lien entre la prise de paracétamol pendant la grossesse et le risque d’autisme. "À ce jour, aucun argument scientifique ne permet d’établir un lien de causalité entre la consommation de paracétamol au cours de la grossesse et la survenue d’un trouble autistique chez l’enfant à naître. (…) À l’inverse, les alternatives telles que l’aspirine, l’ibuprofène et plus largement les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) présentent des risques bien documentés pendant la grossesse et comportent des contre-indications." L’institut assure que le paracétamol reste le médicament de première intention pour soulager la fièvre ou la douleur au cours de la grossesse. Cependant, il doit être pris à la plus petite dose efficace nécessaire et sur la durée la plus courte possible.