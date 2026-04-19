Gastro-entérite et eau potable : faut-il s’inquiéter ?

L'ESSENTIEL Environ 500 cas de gastro-entérite ont été détectés à Rousset, près de Marseille.

Les autorités ont interdit la consommation d’eau du robinet.

Des analyses sont en cours pour déterminer si l’eau du robinet est à l’origine de ces cas.

Environ 500 personnes sont touchées par la gastro-entérite à Rousset, un village situé dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille. Dans un communiqué, la mairie interdit aux habitants de boire l’eau du robinet, suspectée d’être à l’origine de cette contamination massive.

Boire de l’eau en bouteille ou faire bouillir pendant 2 minutes celle du robinet

"Les premiers résultats d’analyses montrent une conformité de l’eau sur les paramètres biologiques habituellement recherchés, indique la municipalité. Cependant, au regard de la dynamique de l’épidémie de gastro-entérites, des investigations complémentaires sur l’eau sont en cours. Par mesure de précaution, la consommation d’eau du réseau public est donc interdite sur la commune dans l’attente des résultats.”

En début de semaine, une cinquantaine de cas de gastro-entérite aiguë avaient été recensés. Mais très vite, le chiffre a explosé. Comme l’a expliqué le maire de la ville, Philippe Pignon, à La Provence, "10 % de la population de Rousset a été touchée par ce syndrome", ce qui équivaut à 500 personnes environ. En attendant le verdict final des analyses, les habitants de Rousset ont deux options pour boire. Ils peuvent soit s’inscrire et recevoir des bouteilles d’eau minérale distribuées par la municipalité, soit continuer à boire celle du robinet, en la faisant bouillir pendant 2 minutes avant de la consommer.

Les autres recommandations pour éviter la gastro-entérite

Plusieurs cas ont aussi été enregistrés dans la ville de Peynier, proche de Rousset. Selon le communiqué de la municipalité, ils pourraient être dus à l’eau du robinet ou à une contamination secondaire, via un contact avec des personnes malades.

Dans ce contexte, il est recommandé d’adopter plusieurs gestes barrières :

se laver régulièrement les mains, surtout avant de cuisiner, manger ou après être allé aux toilettes ;

changer régulièrement les essuie-main chez soi ;

ne pas se toucher la bouche ou le nez si vos mains ne sont pas proches ;

utiliser des mouchoirs en papier à usage unique ;

laver à haute température et séparément le linge de toilette et de lit ;

en communauté ou en famille, utiliser un pot individuel pour chaque brosse à dents ;

nettoyer régulièrement les toilettes avec du désinfectant.

La gastro-entérite est une infection gastro-intestinale dont la période d’incubation varie entre 24 et 72 heures. Il est donc recommandé, en période de forte épidémie, d’éviter les contacts physiques, en particulier avec les personnes âgées, immunodéprimées ou greffées.