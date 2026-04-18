Comment repérer un trouble de l'attention chez un enfant calme ?

L'ESSENTIEL Le trouble de l'attention sans hyperactivité se signale par l'impression que l’enfant est "dans la lune".

Ces enfants étant calmes et peu perturbateurs, ils sont souvent sous-diagnostiqués.

Un environnement structuré et prévisible permet de sécuriser et d’aider un enfant qui souffre d'un trouble de l'attention.

Quand on évoque un trouble de l’attention, on imagine spontanément un enfant agité, impulsif, qui peine à rester en place. Pourtant, une autre forme existe, beaucoup plus silencieuse : le trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité. L’agitation est intérieure et l’enfant est calme, parfois même très appliqué en apparence, ce qui peut retarder la prise de conscience de ses difficultés.

Un enfant calme mais un esprit qui s’évade

Le premier élément marquant du TDA est souvent cette impression que l’enfant est "dans la lune". Il semble regarder à travers les choses, absorbé par ses pensées. En classe, il peut fixer son cahier sans écrire, oublier une consigne ou avoir besoin qu’on lui répète plusieurs fois une information. À la maison, des gestes simples peuvent prendre beaucoup de temps : s’habiller, ranger ses affaires ou se préparer pour partir.

Concrètement, il peut par exemple aller chercher ses chaussures et se retrouver quelques minutes plus tard en train d’observer un détail qui a capté son attention, oubliant complètement ce qu’il était venu faire. Il ne s’agit ni de paresse ni d’opposition, mais d’une difficulté à maintenir le fil de l’attention et à hiérarchiser les étapes d’une action.

Des difficultés réelles malgré la discrétion

Parce qu’ils sont calmes et peu perturbateurs, ils sont souvent sous-diagnostiqués. Pourtant, leurs difficultés sont bien réelles et se traduisent souvent par des erreurs d’inattention, des oublis d’une étape ou de la fin d’un exercice. Ils sont parfois décrits comme « capables mais irréguliers », ce qui peut être déroutant, autant pour les adultes que pour l’enfant lui-même.

Maintenir leur concentration leur demande une énergie importante, ce qui entraîne une fatigue cognitive réelle. Dans les interactions sociales, l’enfant peut sembler distrait, perdre le fil d’une conversation ou se sentir en décalage. Cette discrétion peut éviter les reproches immédiats, mais elle peut aussi nourrir un sentiment d’incompréhension ou d’isolement.

Un impact émotionnel et des clés pour accompagner

Avec le temps, ces difficultés invisibles peuvent fragiliser l’estime de soi. L’enfant peut avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur malgré ses efforts. Il est donc essentiel d’adopter une approche bienveillante et constructive. Plutôt que de souligner les oublis ou la lenteur, il est plus aidant de valoriser les réussites, même modestes, et de proposer des consignes simples, une par une.

Un environnement structuré et prévisible peut aussi le sécuriser et l’aider à mieux s’organiser. Cela passe par des explications sur son fonctionnement différent, sans le stigmatiser, mais plutôt pour lui donner du sens à ses difficultés. Beaucoup de ces enfants présentent aussi une grande sensibilité et une créativité riche, qui méritent d’être reconnues et encouragées pour les aider à construire un parcours plus apaisé, en accord avec leur fonctionnement.

En savoir plus : "Et si c'était un TDAH ?" d'Olivier Bonnot et Laurence Ollivier.