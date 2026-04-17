Yoyos d’oreilles chez les enfants : faut-il vraiment éviter la piscine ?

L'ESSENTIEL Les enfants porteurs de yoyos, indiqués pour prévenir les otites, peuvent nager dans des piscines traitées (c’est-à-dire chlorées) sans augmentation du risque d’otorrhée, un écoulement de l’oreille.

En revanche, l’exposition à des eaux non traitées (lacs, rivières…) est associée à un risque significativement plus élevé d’infections ou d’écoulements.

Les chercheurs recommandent ainsi de ne pas imposer systématiquement des protections (bouchons, interdiction de nager) et de privilégier une approche au cas par cas.

En cas d’otites à répétition, la pose d’aérateurs transtympaniques, connus sous le nom de "yoyos" ou "diabolos", est proposée. Dans le cadre d’une chirurgie sous anesthésie générale, ces petits tubes creux sont insérés dans les oreilles, plus précisément au travers de la membrane tympanique, des tout-petits afin que le liquide puisse s’écouler. "En général, les yoyos s’expulsent naturellement au bout de 4 mois à 2 ans", précise la HAS.

Yoyos : moins d’écoulement auriculaire chez les enfants se baignant dans des piscines traitées

À l’approche de la période estivale, les interrogations concernant la baignage ressurgissent. "Le rôle des précautions à prendre concernant l’eau chez les enfants porteurs de tubes de tympanostomie a fait l’objet de nombreux débats, mais les données empiriques relatives à l’impact du type d’eau sur le risque d’otorrhée restent limitées", a déclaré Kavita Dedhia, professeure au département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l’université de Pennsylvanie (États-Unis). Afin de savoir s’il est possible de laisser les enfants porteurs de yoyos nager sans risque, la chercheuse et son équipe ont mené une étude publiée dans la revue Otolaryngology−Head and Neck Surgery.

Dans le cadre des travaux, ils ont examiné l'association entre différents types d'exposition à l'eau et l'incidence des otorrhées (un écoulement sortant de l'oreille), un problème fréquent et non négligeable après la pose de yoyos. Pour ce faire, l’équipe a recruté les parents de 137 enfants ayant subi une pose d’aérateurs transtympaniques. Elles ont été interrogées sur les habitudes d'exposition à l'eau de leur enfant et les épisodes d'otorrhée survenus depuis l'intervention. Les données de l'enquête ont été recoupées avec les dossiers médicaux. Au total, 68 d’épisodes récurrents d’otorrhées ont été rapportés par les parents. Selon les recherches, les jeunes patients exposés à de l'eau souillée présentaient un risque 3,18 fois plus élevé de développer une otorrhée récurrente que ceux non exposés, tandis qu'aucune association significative n'a été observée entre l'exposition à de l'eau traitée et un écoulement sortant de l'oreille.

Des conseils personnalisés sur les précautions en cas de baignage

Ces résultats sont conformes aux recommandations actuelles : "les cliniciens ne doivent pas recommander systématiquement les précautions prophylactiques concernant l’eau (utilisation de bouchons d’oreille ou de bandeaux, évitement de la natation ou des sports nautiques) aux enfants porteurs d’aérateurs transtympaniques. Les précautions liées à l'eau sont à réserver à certains enfants plutôt qu'à appliquer systématiquement."

L'approche privilégiée consiste d'abord à autoriser les activités aquatiques sans restriction et à n'instaurer des précautions qu'en cas de problème. "Font exception les enfants souffrant d'otorrhée récurrente ou persistante – en particulier ceux présentant une infection à Pseudomonas aeruginosa ou à Staphylococcus aureus dans les cultures de l'oreille moyenne – ceux atteints d'un dysfonctionnement immunitaire, ceux qui ressentent une gêne à l'oreille pendant la baignade et ceux exposés à une eau fortement contaminée ou pratiquant la plongée en eaux profondes."

Dans les conclusions, les auteurs soulignent que ces données plaident donc en faveur de conseils personnalisés concernant les précautions à prendre avec l'eau plutôt que des restrictions universelles. "Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider les mécanismes biologiques sous-jacents et les facteurs de risque modifiables."