Otite : une application mobile pour la détecter chez les enfants

La technologie demeure au service de la médecine. Alors que l'on estime que 700 millions de personnes souffrent d'une otite chaque année dans le monde et que la prévalence est plus importante chez les enfants de moins de 5 ans ainsi que dans les pays sous-développés, une application mobile capable de la détecter chez les petits est actuellement en cours de développement à l'Université de Washington, à Seattle (Etats-Unis).

L'écho du conduit auditif

Les chercheurs à l'origine de cette invention expliquent dans la revue Science Translational Medicine que les parents n'auront qu'à fabriquer un petit entonnoir en papier, le placer dans le conduit auditif de l'enfant, puis activer un son léger en continu disponible sur l'application durant 1,2 seconde. Grâce au micro du Smartphone, l'application enregistrera et écoutera le signal acoustique renvoyé par l'oreille. Si l'écho est aigu, c'est qu'il n'y a pas d'infection. A l'inverse, s'il est grave, c'est que des fluides ou du pus se trouvent derrière le tympan auditif.

"C'est un peu comme un verre de vin", explique Shyam Gollakota, le chef d'équipe. "Si vous faites sonner le verre avec le doigt, le son sera différent selon le niveau de liquide dans le verre". Selon les chercheurs, l'application aurait détecté 85% des otites lors des tests. Ils espèrent donc une autorisation de mise sur le marché d'ici la fin de l'année et une mise en ligne de l'application au premier trimestre 2020.

L'otite de l'oreille moyenne chez l'enfant

L’oreille comporte trois parties distinctes : l’oreille externe, moyenne et interne. Chez l'enfant, dans la grande majorité des cas, l’otite se caractérise par une inflammation de l’oreille moyenne dont le rôle est de produire un liquide qui s’écoule dans la trompe d’Eustache et l’arrière-gorge. Lorsqu’il ne peut pas s’évacuer normalement, il s’accumule dans l’oreille moyenne, provoquant une douleur et une baisse de l’audition. Une infection par un virus ou une bactérie peut alors survenir, majorant la douleur et entraînant de la fièvre. Plus rare chez l’enfant, l’otite de l’oreille externe survient quand une infection touche le conduit auditif. Cette forme d’otite est favorisée par la pratique de la natation.

L'origine de l'otite

Quelles sont les causes ? Dans la plupart des cas, les otites surviennent chez les enfants après une infection des voies respiratoires supérieures, une rhinopharyngite. Les bactéries ou les virus peuvent alors passer par la trompe d’Eustache et se propager dans l’oreille moyenne comme expliqué ci-dessus. Près de 90 % des otites sont causées par des virus. Dans le cas des otites moyennes aiguës, les bactéries sont responsables à 100% avec 2 germes prépondérants : Hemophilus influenzae (environ 50% des bébés de 6 mois à 36 mois) et un pneumocoque, ou Streptococcus pneumoniae (dans environ 40% des cas).

L’otite est plus fréquente chez les enfants qui fréquentent les collectivités, ainsi que pendant la saison froide. Enfin, certains facteurs comme la présence d’une allergie, le tabagisme passif et l’hypertrophie des végétations adénoïdes (les végétations) prédisposent aux otites.