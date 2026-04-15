Poids : ce détail dans votre bouche peut faire pencher la balance

L'ESSENTIEL Les personnes ayant moins de dents, notamment chez les personnes âgées, ont un risque plus élevé de prendre du poids sur plusieurs années.

Plus précisément, l’absence de molaires, essentielles pour mâcher, est associée à un risque de prise de poids environ 17 % plus élevé.

En raison d’une mastication difficile, causée par la perte de dents, les patients se tournent plus vers de la nourriture plus molle, souvent plus calorique.

Moins de dents, plus de kilos, c’est ce que suggèrent de précédents travaux. Pour confirmer ce lien, des scientifiques de l’université fédérale de Pelotas (Brésil) ont réalisé une nouvelle étude au cours de laquelle 903 personnes, participant à un projet de recherche en santé à long terme mené à Pittsburgh (Pennsylvanie) et à Memphis (Tennessee), ont été recrutées. Tous les participants ont subi un examen bucco-dentaire qui a permis de recenser les dents manquantes et les maladies parodontales. Les données sur leur poids ont été analysées par les auteurs. Le critère de jugement principal était une variation de poids d'au moins 5 % au cours de la période de suivi.

Perte de dents et prise de poids : une faible capacité de mastication affecte le choix des aliments

Selon les résultats, publiés dans la revue Journal of Periodontology, 231 volontaires ont présenté une perte de poids et 104 une prise de poids. Au cours du suivi de quatre ans, près de 12 % des adultes ont pris au moins 5 % de leur poids corporel. Les auteurs ont constaté les personnes ayant moins de dents et une santé bucco-dentaire plus fragile étaient plus susceptibles de prendre du poids. La raison ? La perte de dents affecte la capacité de mastication. Ainsi, les patients concernés délaissent les aliments sains riches en fibres, comme les fruits et légumes, au profit d'aliments plus mous et plus caloriques. En outre, le grincement des molaires lors de la mastication joue un rôle clé dans le risque de perte de poids. Ainsi, les adultes ayant des molaires manquantes présentaient un risque de prise de poids supérieur de 17 %.

"Maintenir des dents et des gencives saines favorise une meilleure nutrition"

"Ces résultats viennent s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses démontrant le rôle important de la santé parodontale dans la santé globale, notamment avec l'âge. Maintenir des dents et des gencives saines favorise une meilleure nutrition, de bonnes habitudes et une meilleure qualité de vie plus tard dans la vie", ont souligné les chercheurs avant d’ajouter que les personnes souhaitant maintenir un poids santé, voire perdre quelques kilos, doivent intégrer une bonne hygiène bucco-dentaire à leur stratégie. "Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider les mécanismes sous-jacents, notamment les choix alimentaires."