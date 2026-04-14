Stockage de granulés de bois pour le chauffage : ce risque méconnu pour la santé

L'ESSENTIEL Les pellets sont des granulés de bois utilisés comme combustible de chauffage.

Lors de leur stockage, ces granulés peuvent émettre naturellement et sans combustion du monoxyde de carbone.

Plusieurs bons gestes permettent d'éviter les intoxications au CO.

Alors que les poêles gagnent en popularité, les granulés de bois (petits cylindres de bois compactés qui servent de combustibles) sont de plus en plus présents dans nos logements. Si cette source de chauffage séduit pour ces coûts moindres, l’Anses appelle à la prudence dans son numéro d’avril de Vigil’Anses

Lors de leur stockage, ces granulés de bois, aussi appelés pellets, peuvent émettre naturellement et sans combustion du monoxyde de carbone (CO). L’agence sanitaire partage ses conseils pour éviter les intoxications.

Granulé de bois : des intoxications rares, mais qui doivent être connues

Les granulés de bois peuvent émettre du CO pendant leur stockage, et cela, sans combustion. Ce phénomène provient de l’auto-échauffement résultant d’une oxydation naturelle des acides gras du bois. "Les émissions de CO diminuent avec le temps, mais augmentent avec la température : dès 15 °C, l’émission peut déjà dépasser plusieurs centaines de ppm et être dix à quinze fois supérieures à 40 °C. Certaines essences sont plus émissives, par exemple le pin et le sapin, et d’autres moins émissives, comme l’épicéa", explique l’Anses dans son document.

L’agence reconnaît que les cas d’intoxication au monoxyde de carbone par ce biais sont rares. Mais "ce risque doit être connu", ajoute-t-elle. En 2025, un homme de 87 ans a été intoxiqué dans ces circonstances l’année dernière. "La source de CO était un stock de quatre tonnes de pellets situé dans le sous-sol de sa maison. Le local de stockage n’étant ni ventilé ni isolé du reste de la maison, le CO émis s’était accumulé et avait diffusé vers les pièces de vie adjacentes".

Un taux de CO élevé peut provoquer des convulsions ou une détresse respiratoire

Les mesures des secours ont révélé que le taux de CO oscillait entre 700 et 1.000 ppm dans le logement. Or, ce gaz est dangereux pour l’Homme dès 800 ppm provoquant des convulsions avec une détresse respiratoire ou encore un coma. Il entraîne par ailleurs le décès à partir de 1.900 ppm. L’octogénaire a été pris en charge à l'hôpital et son état de santé s'est amélioré.

Mais sa mésaventure appelle à la prudence. D’autant plus que “dans plusieurs pays européens, des accidents graves dont des décès, bien que rares, ont aussi été rapportés chez des salariés travaillant dans la fabrication, le transport ou le stockage de pellets”, ajoute l’Anses qui rapporte également le décès d’une femme enceinte en Suisse dans le local de stockage de pellets de son logement. Les concentrations en CO mesurées y avaient alors atteint 7.500 ppm.

Pellets : comment éviter l'intoxication par monoxyde de carbone ?

Pour réduire le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, il est conseillé de stocker les granulés dans un local totalement isolé du reste des pièces d’habitation et disposant d’une ventilation adéquate. Certains Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) recommandent l’installation d’un détecteur de CO à proximité de ce lieu de stockage.

"En cas de doute sur la sécurité ou la conformité de votre lieu de stockage des pellets, il faut se rapprocher de l’installateur du poêle ou du fournisseur de pellets", ajoute l’Anses.

De plus, dans les lieux et habitations où des granulés de bois sont stockés, lorsque les personnes présentes commencent à présenter des signes d’intoxication au monoxyde de carbone comme des céphalées, nausées et vertiges d’apparition soudaine, il faut agir vite. Il est essentiel d’aérer les pièces de vie, évacuer les lieux et appeler les secours : le 15 (Samu), le 18 (pompiers), le 112 (numéro d’urgence européen) ou le 114 (pour les personnes malentendantes) ou un centre antipoison au 01 45 42 59 59 (numéro d’urgence disponible 24h/24 et 7j/7).