Monoxyde de carbone : quels sont les signes d’une intoxication ?

L'ESSENTIEL Les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent l'hiver en raison de l'utilisation d'appareils de chauffage.

Chaque année en France, environ 3.000 personnes sont accidentellement intoxiquées au CO et une centaine de personnes en meurent.

Il est important d'identifier les symptômes d'une intoxication au CO rapidement, et d'agir avant la perte de connaissance.

Chaque année, environ 3.000 personnes sont accidentellement intoxiquées au monoxyde de carbone (CO) en France et une centaine en meurent, car ce gaz pénètre dans le sang et prend la place de l'oxygène. Ces drames ont généralement lieu l’hiver quand les températures baissent et que l’utilisation d’appareils de chauffage devient nécessaire.

La substance étant inodore, incolore et non-irritante, les intoxications surviennent sans que les victimes ne se rendent compte du danger. C’est pourquoi il est important de connaître les symptômes.

Intoxication au monoxyde de carbone : les symptômes à identifier rapidement

Les intoxications au monoxyde de carbone sont le plus souvent provoquées par une combustion incomplète de matières carbonées (gaz naturel, bois, charbon, butane, essence, fioul, pétrole, propane). Ce phénomène est le résultat d’une quantité insuffisante d’oxygène dans l’air (pièce calfeutrée, aération insuffisante, entrée d’air bouchée…). Un dysfonctionnement (refoulement, mauvaise évacuation des gaz) et une mauvaise utilisation des appareils à combustion (chauffage d’appoint allumé en continu, cheminée non ramonée, groupe électrogène utilisé à l’intérieur…) peuvent aussi en être la cause.

Si vous vous trouvez en présence d’appareils à combustion, il faut agir rapidement si les personnes présentes dans la pièce ressentent les symptômes suivants :

des maux de tête ;

une fatigue inexpliquée ;

des nausées ;

des vomissements ;

des vertiges ;

des troubles de la conscience accompagnés d’une raideur des membres et parfois, de convulsions.

"S’ils touchent plusieurs personnes au sein d’un même foyer, il faut agir vite avant la survenue d’une perte de connaissance (coma)", prévient Santé Publique France lors d'une mise en garde publiée le 14 novembre 2024.

Intoxication au monoxyde carbone : comment réagir ?

Lors d’une intoxication au monoxyde de carbone, il faut agir très vite. Si vous pensez que ce type d'incident est en train de se produire, il faut :

aérer immédiatement : ouvrez toutes les portes et fenêtres des locaux tout en retenant votre respiration ;

arrêter les appareils de chauffage ou de cuisson en cause ;

sortir du bâtiment : "vous ne pourrez les réintégrer qu’après le passage d’un professionnel qualifié, qui recherchera la cause de l’intoxication et proposera des travaux à effectuer", précise l’Assurance Maladie sur son site internet ;

appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes) : il est conseillé d’appeler "même si les victimes se plaignent de simples maux de tête. En effet, un traitement par inhalation d’oxygène doit être effectué très vite".

Lors d’un appel au 15 ou 112, il est recommandé d’essayer de parler calmement, de donner l’adresse exacte de l’intoxication (étage, code d'accès, etc.) ainsi que son identité (nom, numéro de téléphone…), décrire les symptômes qui ont alerté et le nombre de personnes présentes et de ne raccrocher qu’à la demande de l’interlocuteur.