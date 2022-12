Monoxyde de carbone : les bons gestes pour éviter l’intoxication

L'ESSENTIEL Chaque année, environ 1.300 incidents liés à des intoxications accidentelles au CO sont enregistrés. Ils impliquent près de 3.000 personnes en moyenne.

Avec une concentration de 0,1 % de CO dans l'air, la victime décède en 1 heure. Avec 1 % de CO dans l'air, elle est asphyxiée en 15 minutes. Avec 10 % de CO dans l'air, elle meurt immédiatement.

Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone (CO) est un gaz particulièrement dangereux. Absorbé par l’organisme, il se fixe sur l’hémoglobine et peut ainsi provoquer l’asphyxie de la personne en quelques minutes.

Cette substance indétectable par l'homme résulte généralement d’un défaut de fonctionnement ou une mauvaise utilisation des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol. Des gestes simples permettent de réduire les risques d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Chauffage par combustible : les précautions à prendre

Santé Publique France a détaillé les précautions à prendre avec les appareils de chauffage ou de lumière fonctionnant par combustible (gaz, bois, essence, fuel...) pendant l'hiver pour éviter les intoxication au monoxyde de carbone. Il est recommandé de :

faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) de vos logements par un professionnel qualifié avant l’hiver ; aérer au moins 10 minutes par jour votre habitation, même s’il fait froid ; faire attention à maintenir les systèmes de ventilation en bon état et de ne pas obstruer les entrées et sorties d'air ; respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : n’employer que le combustible préconisé, ne pas faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu : ils doivent être utilisés 2 heures de suite maximum et dans une pièce avec aération ; placer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser comme chauffage des appareils non destinés à cet usage comme une cuisinière, un brasero ou un barbecue.

Intoxication au monoxyde de carbone : il faut agir vite

Les victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone ont des maux de tête, une sensation de fatigue et des nausées. Ces signes apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein d’un même foyer. "Une intoxication importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il faut donc agir très vite", prévient Santé Publique France dans son communiqué du 12 décembre 2022.

En cas de suspicion d’intoxication :