Monoxyde de carbone : 17 intoxications rapportées au lendemain de Noël

L'ESSENTIEL À Annecy, six adultes ont été intoxiqués au monoxyde de carbone après le "dysfonctionnement" d’une chaudière à gaz d’un domicile.

Dans le village de Saint-Marcel-lès-Annonay, onze personnes ont également été touchées et quatre d’entre eux "ont été hospitalisés, à la suite de nausées et maux de tête".

Pour limiter les risques d’intoxication à ce gaz invisible, il est recommandé d’adopter des gestes simples, comme aérer son logement ou ne pas obstruer les entrées et sorties d’air.

C’est la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France. Le monoxyde de carbone est un gaz indolore et incolore, qui diffuse très vite dans l’environnement. Ce dernier est très toxique et potentiellement mortel, car une fois inhalé, il pénètre dans le sang et y prend la place de l'oxygène. Ce gaz résulte d’une mauvaise utilisation des appareils de chauffage, plus précisément d’une combustion incomplète (de charbon, de bois, de gaz naturel, de pétrole, de butane, de propane), ou d’une absence de ventilation dans un local fermé. Chaque année, le monoxyde de carbone est responsable d’environ 1.300 épisodes d’intoxications, dont les risques augmentent en hiver, et d’une centaine de décès dans l’Hexagone.

8 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone ont été hospitalisées

Le lendemain de Noël, 17 personnes ont été intoxiquées monoxyde de carbone. En Haute-Savoie, plus précisément, à Annecy, six adultes ont été touchés après le "dysfonctionnement" d’une chaudière à gaz d’un domicile. Selon Le Dauphiné Libéré, les secours sont intervenus à Annecy et l’évacuation s’est déroulée dans la soirée du mardi 26 et mercredi 27 décembre. Trois des patients ont été hospitalisés au centre hospitalier de Genève et un autre individu a été transporté au CHU d’Annecy.

Une situation similaire s’est produite en Ardèche. "Hier soir, 11 personnes ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone en Ardèche. Prises en charge par les pompiers, 4 d’entre elles ont été hospitalisées, à la suite de nausées et maux de tête", a signalé la préfète du département sur Twitter. Dans le détail, ce sont des habitants du village de Saint-Marcel-lès-Annonay qui en ont souffert en raison d’un accident survenu lorsque les victimes étaient rassemblées dans un garage. D’après le journal France Bleu, "le monoxyde de carbone aurait été produit par une gazinière défectueuse."

Intoxication au monoxyde de carbone : comment se manifeste-t-elle ?

Selon les autorités sanitaires, cette intoxication se traduit par des maux de têtes, des vertiges, des vomissements et des nausées, une importante fatigue ainsi qu’une sensation de faiblesse musculaire. D’autres symptômes, tels qu’une dyspnée, des troubles de la vision, du comportement ou encore des convulsions, peuvent survenir. L’intoxication au monoxyde de carbone peut entraîner des séquelles à vie, conduire au coma et à la mort en quelques minutes. Ainsi, il faut agir vite. "En cas de suspicion d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez si possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes)", indique le ministre de la Santé.

Monoxyde de carbone : les comportements à adopter pour limiter les risques

Afin d’éviter les intoxications dans son logement, il convient de :