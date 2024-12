Monoxyde de carbone : plusieurs enfants intoxiqués dans une crèche à Toulouse

L'ESSENTIEL À Toulouse, 12 enfants et 7 adultes ont été "potentiellement intoxiqués" au monoxyde de carbone.

Parmi eux, sept enfants et trois adultes se sont rendus à l’hôpital, sur les conseils du Samu, pour un contrôle.

Plus tard, ils ont pu quitter le centre et deux autres enfants sont rentrés chez eux.

"Avec la baisse des températures et le redémarrage de la saison de chauffe, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone (Co), un gaz qui peut être mortel, augmentent." Pour rappel, "le monoxyde de carbone provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Il se diffuse très vite dans l’environnement." C’est ce qu’a indiqué l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, où 48 cas ont été rapportés en 2023, dans un communiqué publié ce mardi 3 décembre.

Monoxyde de carbone : 19 personnes "potentiellement intoxiquées"

Cet avertissement fait suite à plusieurs intoxications dans une crèche à Toulouse, plus précisément situé route d’Albi. En effet, ce lundi 2 décembre, 12 enfants et 7 adultes ont été "potentiellement intoxiqués" à ce gaz inodore et incolore, selon le Sdis (Organisation des sapeurs-pompiers en France). Ces derniers ont mis au point un dispositif près de l’établissement scolaire pour porter assistance aux patients après que sept enfants et trois adultes se sont rendus à l’hôpital, sur les conseils du Samu, pour un contrôle. Plus tard, les victimes ont pu quitter le centre. Deux autres enfants ont pu rentrer chez eux, selon France 3 Occitanie.

Quels sont les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone ?

D’après l’ARS Grand-Est, l’intoxication dite "chronique" se manifeste lentement par des maux de tête, des nausées, une confusion mentale, de la fatigue, des vomissements. Étant donné que les symptômes sont peu spécifiques et peu évocateurs, elle peut être confondue avec d’autres pathologies. Lorsqu’une intoxication aiguë survient, elle entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une paralysie musculaire, des troubles du comportement, voire le coma ou le décès. "En cas d’intoxication grave (chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles : migraines chroniques ou bien dépendances neurologiques invalidantes (troubles de la coordination motrice, paralysies de toutes formes)."

Intoxication au monoxyde de carbone : que faire ?

En présence de symptômes, il convient d’aérer immédiatement les locaux en ouvrant les portes et les fenêtres, d’arrêter si possible les appareils à combustion et d’évacuer au plus vite les locaux et bâtiments. L’Assurance Maladie conseille d’appeler les secours d’urgence (le 15, le 112 ou le 18), même si les victimes se plaignent de simples maux de tête. "Un traitement par inhalation d’oxygène doit être effectué très vite." Aucune personne ne doit réintégrer les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers.