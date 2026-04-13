Comment aider son enfant à ne pas rester prisonnier de ses cauchemars ?

L'ESSENTIEL D’après une étude, les cauchemars peuvent devenir persistants, non pas à cause de leur contenu mais de la réaction de l’enfant, par exemple la peur de se rendormir ou l’anxiété.

Pour aider un enfant à se sentir capable de gérer ses cauchemars, les médecins peuvent utiliser le modèle DARC-NESS qui est personnalisable en fonction des besoins du patient.

Grâce à ce modèle, le tout-petit peut bénéficier des meilleures approches thérapeutiques (type thérapie cognitivo-comportementale, travail sur le sommeil et "réécriture" du cauchemar) afin de briser ce cercle vicieux.

Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent faire des cauchemars qui s’installent dans le temps. Problème : ils développent par la suite la peur de dormir. En effet, "un cauchemar est un mauvais rêve dont on se réveille. Si l'enfant ne se réveille pas, c'est que son cerveau travaille à résoudre la peur associée au rêve. Mais s'il se réveille, c'est qu'il essaie d'échapper au cauchemar. Et lorsqu'il se réveille, il n'arrive pas à le résoudre, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Pendant de nombreuses années, les professionnels de santé ont supposé que les cauchemars étaient incurables ou qu'ils disparaîtraient une fois un traumatisme ou un trouble mental sous-jacent traité. Or, ce n'est pas toujours le cas", a expliqué Lisa Cromer docteure en psychologie et professeure à l'Université de Tulsa (États-Unis).

Aider les enfants à "apprendre à réagir différemment face aux cauchemars"

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Sleep, elle a, avec son équipe, voulu identifier les facteurs pouvant maintenir un enfant prisonnier de cauchemars chroniques. Pour en avoir le cœur net, ils ont mis au point un modèle appelé DARC-NESS. Au cœur de celui-ci se trouve "l'efficacité face aux cauchemars", c'est-à-dire l'idée que les enfants peuvent acquérir des compétences pour se débarrasser de leurs cauchemars et retrouver un sommeil réparateur. À partir du modèle, les auteurs ont constaté que la réaction des tout-petits à un mauvais rêve engendrait les cauchemars chroniques. "Apprendre à réagir différemment face aux cauchemars permet donc de rompre ce cycle." D’après Tara Buck, psychiatre pour enfants et adolescents, aider les enfants à développer la confiance en leur capacité à gérer leurs cauchemars peut avoir des bienfaits qui vont bien au-delà du sommeil. "Lorsque les enfants se sentent capables d'agir face à leurs cauchemars, ils commencent à comprendre les liens entre les différents éléments : ils dorment mieux, ont plus d'énergie, sont plus assidus à l'école et leurs parents constatent une amélioration de leur comportement."

Cauchemars chroniques : un plan de traitement personnalisé

Selon les scientifiques, plutôt que de se concentrer uniquement sur le contenu du cauchemar, ce modèle invite les médecins à prendre en compte un ensemble plus large de facteurs, notamment la façon dont l’enfant interprète son rêve, ses appréhensions liées à l’endormissement, son anxiété au coucher et ses stratégies d’adaptation au réveil. "Ce qui rend ce modèle unique, c'est qu'il est personnalisable en fonction des besoins du patient et qu'il se concentre sur ce qu'il peut contrôler. (…) Pour certains enfants, le traitement peut viser à réduire l’anxiété au coucher. D’autres peuvent bénéficier d’une amélioration de leurs habitudes de sommeil ou d’une thérapie d’exposition, consistant par exemple à décrire, écrire ou dessiner le cauchemar, puis à le réécrire avec un professionnel."