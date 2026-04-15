  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Santé au travail

Hôpitaux, EHPAD : les soignants ne sont pas en forme

Plus de 4 soignants sur 10 ont eu des problèmes de santé au cours des trois derniers mois, selon l’observatoire annuel de la Mutuelle nationale hospitalière (MNH).

Hôpitaux, EHPAD : les soignants ne sont pas en forme Alvarog1970/istock
L'ESSENTIEL
  • 42 % des personnes travaillant dans le milieu hospitalier ont eu des problèmes de santé au cours des trois derniers mois.
  • 45 % des professionnels de santé indiquent subir de l’anxiété et du stress au travail.
  • En moyenne, les soignants sont absents pour raison de santé 12,9 jours par an, contre 8,8 jours dans la fonction publique.

Le secteur de la santé est sous tension, et cela se traduit aussi dans le corps de son personnel. 42 % des personnes travaillant en milieu hospitalier ont confié à l’observatoire annuel de la Mutuelle nationale hospitalière (MNH) avoir eu un problème de santé au cours des trois derniers mois. Le taux est seulement de 26 % au sein de la population générale des actifs.

Une santé impactée par les conditions de travail

42 % des soignants avec des problèmes de santé. Ce chiffre est inquiétant. Toutefois, point un peu encourageant : il est moins élevé qu’en 2024 où le taux atteignait 46 %. Parmi les aides-soignant.es, les infirmier.es, les médecins, personnels administratifs et techniques des établissements médicaux interrogés, 16 % estiment être en mauvaise santé. Cela représente 3 points de plus que la population générale, mais aussi le retour à un niveau similaire à 2018. En 2022 après la pandémie, le taux avait atteint 24 %.

45 % des hospitaliers sondés reconnaissent ressentir de l’anxiété, du stress et de la charge mentale au travail. Leur nombre est donc près de 3 fois plus élevé par rapport à l’ensemble des soignants (16 %). Pour la majorité des professionnels de santé (55 %) le meilleur moyen d’améliorer leur santé est… d’améliorer leurs conditions de travail.

SUR LE MÊME THÈME

Les professionnels de santé prennent 4 jours d’absence pour raison de santé en plus

Les soucis de santé rencontrés par les hospitaliers se traduisent sans surprise en arrêts-maladies. Ils affichent en effet une moyenne de 12,9 jours d’absence pour raison de santé par an, contre 8,8 jours dans la fonction publique d’État. "Le niveau monte à 15 jours pour les femmes, et près de 20 jours pour les agents de plus de 50 ans", précise le baromètre annuel.

Pour ce sondage réalisé par le CSA pour la MNH, 1.132 professionnels de santé et 1.009 Français ont été interrogés via Internet.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026