Hôpitaux, EHPAD : les soignants ne sont pas en forme

L'ESSENTIEL 42 % des personnes travaillant dans le milieu hospitalier ont eu des problèmes de santé au cours des trois derniers mois.

45 % des professionnels de santé indiquent subir de l’anxiété et du stress au travail.

En moyenne, les soignants sont absents pour raison de santé 12,9 jours par an, contre 8,8 jours dans la fonction publique.

Le secteur de la santé est sous tension, et cela se traduit aussi dans le corps de son personnel. 42 % des personnes travaillant en milieu hospitalier ont confié à l’observatoire annuel de la Mutuelle nationale hospitalière (MNH) avoir eu un problème de santé au cours des trois derniers mois. Le taux est seulement de 26 % au sein de la population générale des actifs.

Une santé impactée par les conditions de travail

42 % des soignants avec des problèmes de santé. Ce chiffre est inquiétant. Toutefois, point un peu encourageant : il est moins élevé qu’en 2024 où le taux atteignait 46 %. Parmi les aides-soignant.es, les infirmier.es, les médecins, personnels administratifs et techniques des établissements médicaux interrogés, 16 % estiment être en mauvaise santé. Cela représente 3 points de plus que la population générale, mais aussi le retour à un niveau similaire à 2018. En 2022 après la pandémie, le taux avait atteint 24 %.

45 % des hospitaliers sondés reconnaissent ressentir de l’anxiété, du stress et de la charge mentale au travail. Leur nombre est donc près de 3 fois plus élevé par rapport à l’ensemble des soignants (16 %). Pour la majorité des professionnels de santé (55 %) le meilleur moyen d’améliorer leur santé est… d’améliorer leurs conditions de travail.

Les professionnels de santé prennent 4 jours d’absence pour raison de santé en plus

Les soucis de santé rencontrés par les hospitaliers se traduisent sans surprise en arrêts-maladies. Ils affichent en effet une moyenne de 12,9 jours d’absence pour raison de santé par an, contre 8,8 jours dans la fonction publique d’État. "Le niveau monte à 15 jours pour les femmes, et près de 20 jours pour les agents de plus de 50 ans", précise le baromètre annuel.

Pour ce sondage réalisé par le CSA pour la MNH, 1.132 professionnels de santé et 1.009 Français ont été interrogés via Internet.