Traitement du cancer et sécheresse vaginale : bientôt une solution ?

L'ESSENTIEL Près de 7 femmes sur 10 qui ont un cancer du sein souffrent de sécheresse vaginale.

Les options de traitement sont assez limitées, en particulier pour les patientes qui ne peuvent pas utiliser de thérapies à base d'œstrogènes.

Une étude est menée pour évaluer l'intérêt de la thérapie vaginale au laser CO2 fractionné.

Près de 7 femmes sur 10 qui ont un cancer du sein confient avoir des symptômes gynécologiques en lien avec leur traitement comme la sécheresse vaginale. Ce chiffre tiré d’un sondage de l’association Seintinelles mené en 2020 montre que cet effet secondaire est très fréquent. Pourtant, peu de solutions sont proposées aux patients pour mettre un terme à ce trouble source d’un grand inconfort et affectant le quotidien.

Pour tenter de satisfaire à ce besoin de soin de soutien, L'Alliance for Clinical Trials in Oncology va lancer une étude sur l'intérêt et l’efficacité de la thérapie au laser réduire la sécheresse vaginale causée par le traitement du cancer du sein.

Qu’est-ce que la sécheresse vaginale liée à un cancer du sein ?

Grossesse, ménopause, contraception, médicament… La sécheresse vaginale caractérisée par un manque d’hydratation du vagin est un trouble connu par de nombreuses femmes. Toutefois, celles traitées pour un cancer du sein y sont particulièrement confrontées. "En cas de cancer hormono-dépendant et essentiellement de cancer du sein, des traitements anti-estrogéniques peuvent être utilisés afin d’empêcher l’évolution du cancer. Ces traitements vont, bien évidemment, entraîner une carence profonde en œstradiol et déclencher une sécheresse vaginale, avec des douleurs importantes, à tel point que certaines femmes peuvent se plaindre d’avoir mal au vagin rien qu’en marchant, donc même indépendamment des rapports sexuels", a expliqué le Dr Jérôme Berger à Pourquoi Docteur.

Ce trouble gynécologique se manifeste par des irritations, des démangeaisons, une inflammation et des douleurs au niveau du vagin, en particulier au moment des rapports sexuels “dyspareunie”. Il peut, par ailleurs, rendre les femmes plus sensibles aux infections.

Pendant ou après un combat contre un cancer du sein, certaines femmes n’osent pas évoquer leurs difficultés gynécologiques et sexuelles. Pourtant, la sexualité est bien un composant essentiel de la santé globale. Et il y a certaines solutions à leur disposition.

Sécheresse vaginale après un cancer : les solutions possibles

Les femmes qui ont un cancer hormono-dépendant ne peuvent pas bénéficier des traitements hormonaux généralement proposés aux patientes notamment ménopausées. Toutefois, d’autres solutions peuvent soulager comme les lubrifiants, des hydratants, certains médicaments (sur prescription de l’équipe de soins). Pour le Dr Berger, il est aussi possible de se tourner vers le laser vaginal pulsé, "qui permettrait de régénérer les cellules vaginales régulièrement. C’est un moyen qui n’est pas douloureux".

Face à ces options de traitement assez limitées, en particulier pour les patientes qui ne peuvent pas utiliser de thérapies à base d'œstrogènes, l’Alliance for Clinical Trials in Oncology s'intéresse de près au laser CO2 fractionné où peu de données ont été réunies sur son efficacité. Il s’agit d’un appareil à gaz, émis en infrarouge. L’énergie qu'il émet, crée de minuscules micro-lésions au tissu pour stimuler la circulation sanguine et déclencher la production de nouveau collagène. Cette procédure peu invasive dure environ 15 minutes.

"L'étude baptisée REVITALIZE vise à fournir des preuves claires pour guider les patients et les cliniciens sur la façon de réduire les effets secondaires génito-urinaires à long terme du traitement du cancer du sein pour améliorer la qualité de vie", explique Dr Maryam Lustberg, présidente de l’étude dans un communiqué présentant sa recherche.