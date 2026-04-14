Cheveux colorés, risques cachés : l’Anses tire la sonnette d’alarme

L'ESSENTIEL Les persulfates (ammonium, potassium, sodium), présents notamment dans les produits de décoloration, peuvent provoquer des allergies cutanées et respiratoires, parfois graves (asthme, dermatites, choc anaphylactique).

Les coiffeurs sont les plus exposés, avec plus de 1.000 cas de pathologies enregistrés en France, mais les consommateurs sont aussi concernés, que ce soit en salon ou à domicile.

Face à ces risques, l’Anses préconise de restreindre l’usage des persulfates dans les produits capillaires et de suivre précisément le mode d’emploi des produits.

Se teindre les cheveux… mais à quel prix pour votre santé ? C’est l’alerte lancée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Dans le cadre d’une étude, elle s’est penchée sur les risques des produits de coloration ou de décoloration capillaire, se présentant en poudre à mélanger dans un liquide, en granules, en crème ou en liquide prêts à l’emploi, car ils contiennent des composés toxiques. En effet, des persulfates d’ammonium, de potassium et de sodium sont présents, pour leurs propriétés oxydantes, dans les teintures. Les professionnels et les consommateurs peuvent y être exposés lors de la préparation, de l’application et du rinçage des produits, par voie respiratoire et cutanée. Problème : ces substances sont classées comme sensibilisants respiratoires et cutanés dans le règlement européen CLP. Plus précisément, elles représentent "la deuxième cause des asthmes professionnels en lien avec les expositions aux produits chimiques, après les ammoniums quaternaires."

Brûlures, gorge gonflée, difficultés respiratoires… 40 % des consommateurs ont signalé des effets indésirables

Les travaux ont révélé que l’utilisation des persulfates présente des risques pour la santé des professionnels de la coiffure ainsi que les consommateurs. Entre 2019 et 2025, le dispositif de cosmétovigilance a enregistré 124 signalements d’effets indésirables liés aux produits de coloration capillaire et aux produits décolorants. Les déclarants étaient à 40 % des consommateurs, 40 % des personnes responsables des produits mis sur le marché et 20 % des professionnels de santé (médecin, pharmacien, professionnel des Centres antipoison…).

Selon l’Anses, les effets indésirables rapportés étaient des réactions au niveau du cuir chevelu, du visage et/ou des yeux. Concernant le cuir chevelu, les personnes affectées décrivaient des sensations de brûlure, des démangeaisons, des picotements, des irritations, des rougeurs, de l’eczéma ou encore des pertes de cheveux. Pour le visage, les consommateurs mentionnaient des rougeurs, une sensation de chaleur, des gonflements, des œdèmes, des plaques rouges, parfois touchant tout le visage. Certaines personnes faisaient état d’une gorge gonflée accompagnée de réelles difficultés respiratoires, "signes d’une réaction allergique sévère pouvant représenter un risque vital immédiat pour la personne exposée."

D’après l’expertise, une grande majorité des cas de réactions allergiques en lien avec ces substances sont observées dans le secteur de la coiffure. Plus de 1.000 cas de pathologies professionnelles liées aux persulfates ont été recensés entre 2001 et 2015. Dans la liste, on retrouve l’asthme, les dermatites allergiques, les rhinites, l’urticaire, un choc anaphylactique et d’autres maladies respiratoires. Lorsque des tests allergologiques étaient réalisés, ils indiquaient une sensibilisation à différents ingrédients autorisés et fréquemment utilisés dans les teintures capillaires. Au total, "cinq personnes étaient allergiques à un seul ingrédient, à savoir la paraphénylènediamine seule (deux déclarations), le toluène-2,5-diamine sulfate (un signalement) et les persulfates (deux déclarations). Sept personnes étaient allergiques à plusieurs ingrédients."

Teintures pour cheveux : comment réduire les risques de réactions cutanées et allergiques ?

Étant donné que ces maladies respiratoires et cutanées peuvent avoir d’importantes conséquences sur la vie quotidienne, notamment professionnelle, l’Anses recommande de restreindre dans les meilleurs délais l’usage des persulfates, notamment dans les produits capillaires, afin de protéger la santé des travailleurs et des consommateurs exposés. Afin de réduire les risques d’effets secondaires, il est préconisé d’éviter toute coloration en cas d’antécédent de réaction à une teinture, un tatouage temporaire à base de henné, d’éruption cutanée sur le visage ou si le cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé. Autre conseil : suivre précisément le mode d’emploi des produits. "Le non-respect des consignes d’utilisation (ou mésusage) peut favoriser la survenue d’effets indésirables. C’était le cas pour quatre déclarations de cosmétovigilance avec, pour un cas, le non-respect du temps d’application (30 au lieu de 5 minutes), et pour les trois autres, une utilisation chez des mineurs." En cas de réactions sévères (difficultés respiratoires, œdème…), il faut appeler le 15 ou le centre antipoison.