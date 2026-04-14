Une nouvelle maladie génétique perturbant le développement du cerveau

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert une nouvelle mutation génétique qui perturbe des protéines impliquées dans le processus de développement des enfants.

Cette maladie - qui fait partie des anomalies congénitales de la glycosylation - a été baptisée RPN1-CDG.

Pour les chercheurs, une meilleure compréhension de ce nouveau trouble et de l'ensemble des CDG permettra d'établir des diagnostics précis pour un plus grand nombre de patients atteints de maladies rares.

Des chercheurs ont découvert une maladie génétique qui altère le développement cérébral en étudiant l’anomalie congénitale de la glycosylation (CDG). Ce terme assez générique regroupe plus 190 pathologies diverses causées par des mutations perturbant la glycosylation, processus où les cellules ajoutent des petites chaînes de sucres aux protéines afin d’assurer leur bon fonctionnement.

L’identification de cette nouvelle maladie au sein du "groupement" des CDG pourrait aider à mieux diagnostiquer les patients.

Anomalie congénitale de la glycosylation : une nouvelle mutation mise en cause

Les chercheurs du Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute ont découvert cette maladie en étudiant une fratrie de 5 enfants. Deux d’entre eux, âgés de 19 ans et 14 ans lors de l’étude, présentaient un trouble neurodéveloppemental important : retard moteur et du langage, trouble de l’équilibre, déficits cognitifs, traits dysmorphiques. Les trois autres étaient en bonne santé et n’avaient aucun symptôme. En séquençant le génome de ces volontaires, l’équipe a découvert une anomalie au niveau du gène RPN1 chez les deux adolescents malades qui n’était pas répertoriée dans les bases de données scientifiques.

Ce gène est connu pour contenir les informations nécessaires à la synthèse d'une protéine appelée ribophorine I. Compte tenu du rôle de cette dernière dans la glycosylation, les scientifiques ont réalisé un test biochimique utilisé pour diagnostiquer les patients atteints de CDG, en évaluant si les protéines sont correctement glycosylées.

"Les résultats de glycosylation de ces tests reflètent des schémas que nous connaissons bien grâce à d'autres CDG", a expliqué Dr Hudson Freeze, auteur de l’étude, dans un communiqué. "Après avoir confirmé qu’il s’agissait d’une nouvelle CDG, l’étape suivante consistait à mieux comprendre pourquoi elle se produisait."

Maladie génétique RPN1-CDG : comment la mutation affecte le cerveau ?

En étudiant l’anomalie génétique, l'équipe a remarqué que la mutation découverte entraînait la suppression d'une partie de la ribophorine I. Ce qui provoque une instabilité protéique au sein d'une usine cellulaire appelée complexe oligosaccharyltransférase (OST). "L’altération de la ribophorine I induisait également un déficit spécifique dans l'un des deux sous-types du complexe OST, appelé OST-A. Ce défaut structural entraînait une réduction de la fixation des sucres sur de nombreuses protéines que l'OST-A est censé glycosyler."

"Comme le complexe OST joue un rôle dans chaque processus de développement, on observe toute une série de problèmes neurodéveloppementaux et autres troubles du développement dans les CDG", explique le Dr Freeze.

La nouvelle maladie génétique, présentée dans la revue Human Genetics and Genomics Advances, a été baptisée RPN1-CDG. Cette découverte porte à huit le nombre de gènes associés aux maladies du complexe OST. Si elle ne va pas permettre de fournir dans l’immédiat des réponses thérapeutiques aux malades et à leur famille, elle offrira une meilleure compréhension du trouble et de l'ensemble des CDG. Elle pourra aussi aider à "établir des diagnostics précis pour un plus grand nombre de patients atteints de maladies rares", soulignent les auteurs.