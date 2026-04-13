Ce nutriment courant favoriserait le traitement du cancer

L'ESSENTIEL La zéaxanthine pourrait renforcer l’immunité contre le cancer.

Elle améliore l’action des cellules immunitaires clés.

Des essais cliniques sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Vous ne la connaissez pas mais c’est un nutriment antioxydant présent dans de nombreux légumes (épinards, poivrons, baies de goji...) et compléments alimentaires : la zéaxanthine, de la famille des caroténoïdes. Si l'on sait déjà qu'elle peut protéger la santé des yeux, elle révèle aujourd’hui un autre potentiel inattendu. D’après une étude de l’Université de Chicago publiée dans Cell Reports Medicine, elle pourrait booster le système immunitaire face aux tumeurs.

Comment ce nutriment agit contre les cellules cancéreuses

L’équipe de chercheurs a découvert que la zéaxanthine agit directement sur les lymphocytes T CD8+, des cellules clés du système immunitaire chargées de détruire les cellules anormales. Elle "améliore la formation du récepteur des lymphocytes T", selon un communiqué, ce qui renforce leur activation et leur capacité à attaquer les tumeurs. Résultat : une meilleure production de molécules immunitaires et une efficacité accrue pour éliminer les cellules cancéreuses.

"Nous avons été surpris de constater que cette molécule a une fonction totalement nouvelle : elle renforce l’immunité anti-tumorale, explique Jing Chen, professeure de médecine et autrice principale de l’étude. Un nutriment alimentaire simple pourrait donc compléter et renforcer des traitements avancés comme l’immunothérapie."

Vers un complément alimentaire anticancer ?

Les résultats sont encore plus prometteurs lorsqu’on associe la zéaxanthine aux immunothérapies modernes. Chez la souris, cette combinaison ralentit davantage la croissance des tumeurs que les traitements seuls. En laboratoire, elle améliore aussi la capacité de cellules immunitaires humaines à détruire différents cancers, dont le mélanome ou le glioblastome. "La zéaxanthine améliore à la fois les réponses des lymphocytes T naturels et modifiés", précise la chercheuse.

"Nos résultats ouvrent un nouveau champ, celui de l’immunologie nutritionnelle", conclut Jing Chen. La zéaxanthine, facile d’accès et déjà utilisée comme complément alimentaire, pourrait rapidement être testée chez l’humain lors d’essais cliniques. L’objectif, comprendre comment certains aliments peuvent prévenir certaines maladies ou soutenir les traitements médicaux.