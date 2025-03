DMLA : le régime méditerranéen peut-il protéger vos yeux ?

L'ESSENTIEL La DMLA est la première cause de handicap visuel après 50 ans et, si l’on ne peut pas la guérir, on peut en ralentir la progression. Une étude suggère notamment que le régime méditerranéen pourrait réduire le risque de DMLA de 23 à 34 %.

Riche en fruits, légumes, poissons et huile d’olive, ce régime apporte des antioxydants, des oméga-3 et des vitamines essentielles à la santé des yeux.

En complément, protéger ses yeux du soleil, éviter le tabac et adopter un mode de vie sain contribuent aussi à la prévention.

Première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA, est une maladie oculaire particulièrement redoutée. Touchant la macula, partie centrale de la rétine, elle altère progressivement la vision centrale, sans toutefois entraîner une cécité totale. Si certains traitements permettent d'en ralentir l'évolution, il n'existe pas encore de remède. Plusieurs études récentes suggèrent toutefois que l'alimentation pourrait jouer un rôle clé dans la prévention de cette pathologie.

Un lien établi entre nutrition et risque de DMLA

Selon une vaste recherche publiée récemment dans la revue Nutrients, le régime méditerranéen pourrait réduire significativement le risque de DMLA. En analysant plusieurs études observationnelles impliquant des milliers de participants, les scientifiques ont en effet trouvé une corrélation forte entre l'adoption de ce régime et la prévalence de la maladie.

Deux types de travaux ont été passés à la loupe : les études cas-témoins ont montré une réduction de 34 % du risque de progression de la DMLA chez les adeptes du régime méditerranéen, tandis que les études de cohorte prospectives, davantage sur la durée, ont indiqué une baisse de 23 %. Ces résultats renforcent l'idée que ce type d’alimentation pourrait constituer "une stratégie précieuse de prévention pour réduire le risque de cette maladie chronique et débilitante".

Considéré par les experts comme le plus sain, le régime méditerranéen repose sur une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes, poissons et huile d'olive, tout en limitant les aliments transformés. Ces aliments sont riches en antioxydants, acides gras essentiels et vitamines, autant de nutriments clés pour la santé des yeux.

Les aliments à privilégier pour préserver sa vue

D'après l'Académie américaine d'ophtalmologie, plusieurs nutriments jouent un rôle protecteur contre la DMLA :

- Vitamine C (agrumes, fraises, poivrons) et vitamine E (amandes, huile d'olive) aux propriétés antioxydantes.

- Zinc (légumes, œufs, produits laitiers) essentiel au bon fonctionnement des cellules rétiniennes.

- Caroténoïdes, notamment la lutéine et la zéaxanthine, présents dans les légumes à feuilles vertes (chou, épinards) et les légumes jaunes (maïs, carottes).

- Oméga-3, abondants dans les poissons gras (saumon, sardine, maquereau), qui ont un effet anti-inflammatoire protecteur pour la rétine.

Bien que ces nutriments soient disponibles sous forme de compléments alimentaires, ils restent plus efficaces lorsqu'ils sont consommés directement dans l'alimentation, rappelle l'Académie.

Outre l'alimentation, d'autres mesures peuvent aider à prévenir le risque de développement et de progression de la DMLA. Le port de lunettes de soleil pour protéger les yeux des UV, la réduction du temps passé devant les écrans, un sommeil régulier et une bonne hydratation sont autant de gestes bénéfiques. Enfin, éviter le tabac reste primordial, car il est l'un des principaux facteurs de risque de la maladie.